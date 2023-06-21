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端午天气预报：北有高温“烤验” 南有强降雨袭扰

2023年06月21日10:49 | 来源：人民网
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人民网北京6月21日电 据中国气象局消息本次端午假期期间，天气情况有些复杂。北方将经受高温“烤验”，南方则有强降雨天气的袭扰，且强降雨落区高度重叠，致灾风险高，需防范对出行、旅游等产生的影响。

南方多强降雨 致灾风险高

中央气象台预计，6月21日至25日，江南大部、云贵高原、华南西部将出现大范围持续性强降雨过程，其中贵州南部、湖南中南部、湖北东南部、江西中北部、安徽南部、浙江中北部、广西中北部等地的部分地区有大暴雨，局地有特大暴雨，并伴有雷暴大风等强对流天气。

预计最强降雨时段在21日夜间至24日。

其中6月21日，浙江中南部、江西中部、福建西北部、湖南中部、贵州中南部、广西西北部、重庆西南部、云南东部、广东北部以及西藏东南部、吉林东北部等地部分地区将有大到暴雨，湖南西部、浙江西南部、贵州南部等地局地有大暴雨。上述部分地区伴有短时强降水，局地有雷暴大风等强对流天气。

气象专家提醒，此次降雨过程，强降雨落区高度重叠，致灾风险高，请广西、贵州、湖南、湖北、江西、浙江、江苏、安徽、福建、云南等地的公众多加警惕持续降雨或局地强降雨可能引发的山洪、地质灾害、城市内涝，路遇积水时不要贸然涉水。

北方将经受高温“烤验” 局地超过39℃

气温方面，今天起，华北、黄淮等地炎热感再度回归，北京、天津、河北中南部、山东大部、河南北部和东部及内蒙古中西部、新疆东部和南疆盆地等地最高气温将达到35至37℃，局地超过39℃。

预计端午假期期间，上述地区将有连续的高温天气，请公众持续做好防暑降温措施，尽量避免在午后气温最高的时段到户外活动、工作，谨防中暑或热射病。

(责编：李楠桦、吕骞)
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