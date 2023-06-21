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淘宝“618”三项指标全面实现正增长 助力消费回升向好

2023年06月21日10:58 | 来源：中国网科技
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原标题：淘宝“618”购物车见证中国消费“向新力”

　　一年一度的“618”刚刚落下帷幕。今年，淘宝天猫等电商平台以超越以往的巨大投入，为广大消费者发放补贴、搭建特色会场，鼓励商家加大好货好价供给，各方齐心聚力、多措并举提振消费。

　　数据显示，618助力消费回升向好。今年淘宝天猫618，用户规模、商家规模和成交规模等指标三项，全面实现正增长。检验当下国内消费复苏成色，淘宝是更具代表性的平台样本。根据第一财经618问卷调查，淘宝天猫是75.57%受访者消费最多的平台。

　　从淘宝天猫618的数据和细节，还可以观察到电商变革生新的积极动向：新品供给、新业态发展、新生态建设、新创业者孵化、新技术应用、新一代消费体验……拉动消费的一系列“向新力”，在618这一场上半年最重要的年度大促中得以集中调动和展示。

　　升级类、趋势类的新品供给增多、增速强劲，有效激发了消费潜力。今年618，超300万款品牌新品在天猫首发，带动家电、家装、服饰、美妆等主要消费大品类销售火热；此外，包括薄款马面裙、防晒工装裤、泡酒杨梅、猫爪捏捏乐、磁吸太阳镜、奶油风家具在内，有超过6万个小众趋势品类成交额翻倍。

　　直播、短视频等新业态蓬勃发展，为用户带来更加好逛好玩的新体验。618期间的淘宝直播间，不仅迎来了“球王”梅西与中国球迷的见面会、苹果在全球的首次电商直播，探访了世界各地的名店，也带动了中国产业带中小企业直播成交额环比5月份增长180%。此外，每天在淘宝观看短视频的用户数同比增长了113%。

　　繁荣的电商新生态里，不同类型的商家在618收获了新的增量和机会。截至6月18日0时，淘宝天猫有305个品牌成交额破亿，莱芬、优时颜、老庙黄金等国货新品牌、老字号表现优异；256万中小商家成交额超越去年，成为618的主角。平台不仅给予中小商家流量和红包等扶持，还首次为它们打造专属的“淘宝好价节”会场，报名商品超过1000万。

　　00后的新一代年轻创业者在618崭露头角，把想象力做成了好生意。去年从北京电影学院毕业的幺菁，带着开了不到半年的淘宝店第一次参加618，就卖出2000多只“鲨猫”等原创毛绒公仔。过去一年，淘宝上新开店的00后商家超过130万。

　　新一代人工智能技术的最新应用，在618得到了集中展示。618前夕，淘宝发起“AI生态伙伴计划”，并开放七大商家经营场景，推进人工智能技术在电商领域的应用和发展。两个月前开张的一家AI淘宝店，在618卖出了AI设计的T恤，还进行了首次AI数字人直播。新的技术还在不断摸索，但想象的大门已经打开。

(责编：董童、李源)
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