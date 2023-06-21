人民网北京6月21日电 （记者申佳平）6月21日，在国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，下一步将促进新能源汽车领域的标准和法规协同，其中将加强与相关国家和地区低碳发展合作，推动形成互相认可的碳排放、碳足迹核算体系。

“汽车行业是一个典型的国际化产业。发展新能源汽车已经成为各国减少温室气体排放、改善全球生态环境的共同选择。”辛国斌指出，中国是最早确定发展新能源汽车国家战略的国家，美国、欧盟也纷纷加大支持力度。

他指出，近年来，我国坚持走绿色低碳可持续发展道路，顺应产业变革趋势，统筹推进技术创新、推广应用和基础设施建设，培育了全球最大的新能源汽车消费群体，有力推动技术进步和产业生态建设，为全球新能源汽车产业发展提供了实践经验，也注入了强劲动力。

同时，在产业发展过程中，我国一直秉持开放、合作、共赢原则，同世界有关各方建立良好的合资合作关系，国际上主要跨国车企在中国都有合资企业。特斯拉是首个在华设立的外商独资新能源汽车生产企业。数据显示，2022年，特斯拉超过一半的汽车在中国生产，三分之二的汽车出口到了世界各国。“这是中国制造业开放的一个生动案例，也是中国新能源汽车产业全面开放、加快发展的一个缩影。”辛国斌说。

辛国斌指出，工业和信息化部将会同有关部门，加强新能源汽车领域高水平开放合作，让科技创新成果更好惠及世界各国人民。主要将进一步推动以下三项工作。

一是深化投资和技术合作。欢迎各国企业来华投资，支持各国企业与我国企业在固态电池、自动驾驶等领域开展形式多样的合作，充分发挥各自优势、共同破解产业发展中存在的技术难题，加快实现技术突破和产业化应用。同时，支持中国企业走出国门到境外投资设厂，把先进技术、先进产品带到国外去，让更多国家的人民享受科技进步成果。

二是促进标准和法规协同。要发挥联合国世界车辆法规协调论坛、国际标准化组织作用，加快新能源汽车、智能网联汽车相关标准制定，加强与相关国家和地区低碳发展合作，推动形成互相认可的碳排放、碳足迹核算体系，为创新技术应用创造良好环境。

三是共同维护产业链供应链稳定。坚持国际化创新、全球化发展共识，支持各国企业加强分工协作和高效协同，推动产业链上下游贯通，促进资源要素和基础设施互联互通、高效运行，进一步提升全球产业链供应链治理效能。

(责编：申佳平、吕骞)

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