人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家邮政局：1-5月邮政行业寄递业务量累计完成602.8亿件 同比增14.3%

2023年06月21日15:00 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月21日电 （记者王连香）据国家邮政局官网消息，1至5月，邮政行业寄递业务量累计完成602.8亿件，同比增长14.3%。其中，快递业务量累计完成480.9亿件，同比增长17.4%。

1至5月，同城快递业务量累计完成49.6亿件，同比增长1.2%；异地快递业务量累计完成420.2亿件，同比增长18.9%；国际/港澳台快递业务量累计完成11.0亿件，同比增长56.9%。

1至5月，邮政行业业务收入累计完成5963.9亿元，同比增长12.2%。其中，快递业务收入累计完成4496.8亿元，同比增长12.3%。

5月份，邮政行业寄递业务量完成134.8亿件，同比增长16.5%。其中，快递业务量完成109.9亿件，同比增长18.9%。

5月份，邮政行业业务收入完成1231.9亿元，同比增长12.2%。其中，快递业务收入完成982.3亿元，同比增长12.6%。

1至5月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的10.3%、87.4%和2.3%；业务收入分别占全部快递收入的5.9%、50.6%和11.0%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降1.7个百分点，异地快递业务量的比重上升1.1个百分点，国际/港澳台业务量的比重上升0.6个百分点。

1至5月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为76.0%、16.3%和7.7%，业务收入比重分别为76.5%、14.0%和9.5%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降1.2个百分点，快递业务收入比重下降0.9个百分点；中部地区快递业务量比重上升1.0个百分点，快递业务收入比重上升0.7个百分点；西部地区快递业务量和快递业务收入比重均上升0.2个百分点。

1至5月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.6，较1至4月下降0.1。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
设计时速350公里！渝昆高铁川渝段控制性工程中梁山隧道贯通
　　人民网北京6月21日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，6月21日，重庆至昆明高速铁路（以下简称渝昆高铁）渝昆高铁重庆至宜宾段控制性工程中梁山隧道顺利贯通，为线路按期顺利建成通车奠定了坚实基础。 渝昆高铁是我国“八纵八横”高速铁路主通道之一“京昆通道”的重要组成部分，线路起自重庆西站，途经重庆市、四川省、贵州省和云南省，接入昆明南站，全长699公里，设计时速350公里，共规划设置21座车站。…
端午小长假 中国铁路北京局预计发送旅客超600万人次
　　人民网北京6月21日电 （记者王连香）记者从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称中国铁路北京局）获悉，端午小长假铁路运输期限为6月21日至6月25日，共计5天，中国铁路北京局预计发送旅客600.5万人，日均120.1万人，较2019年增加41万人。6月22日为客流高峰日，预计发送旅客139万人，客流以旅游、探亲为主。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部