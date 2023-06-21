人民网北京6月21日电 （记者王连香）据国家邮政局官网消息，1至5月，邮政行业寄递业务量累计完成602.8亿件，同比增长14.3%。其中，快递业务量累计完成480.9亿件，同比增长17.4%。

1至5月，同城快递业务量累计完成49.6亿件，同比增长1.2%；异地快递业务量累计完成420.2亿件，同比增长18.9%；国际/港澳台快递业务量累计完成11.0亿件，同比增长56.9%。

1至5月，邮政行业业务收入累计完成5963.9亿元，同比增长12.2%。其中，快递业务收入累计完成4496.8亿元，同比增长12.3%。

5月份，邮政行业寄递业务量完成134.8亿件，同比增长16.5%。其中，快递业务量完成109.9亿件，同比增长18.9%。

5月份，邮政行业业务收入完成1231.9亿元，同比增长12.2%。其中，快递业务收入完成982.3亿元，同比增长12.6%。

1至5月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的10.3%、87.4%和2.3%；业务收入分别占全部快递收入的5.9%、50.6%和11.0%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降1.7个百分点，异地快递业务量的比重上升1.1个百分点，国际/港澳台业务量的比重上升0.6个百分点。

1至5月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为76.0%、16.3%和7.7%，业务收入比重分别为76.5%、14.0%和9.5%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降1.2个百分点，快递业务收入比重下降0.9个百分点；中部地区快递业务量比重上升1.0个百分点，快递业务收入比重上升0.7个百分点；西部地区快递业务量和快递业务收入比重均上升0.2个百分点。

1至5月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.6，较1至4月下降0.1。

(责编：王连香、吕骞)

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