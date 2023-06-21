原标题：信银理财三周年：三时而励 温度与财富同行

银行理财子公司作为金融供给侧结构性改革中的新供给和新业态，担负着服务实体经济、助力共同富裕及满足人民美好生活向往的重要使命。

2020年7月，信银理财在沪揭牌、落子黄浦江畔，成为首家落户上海的全国性股份制银行理财子公司。成立三年来，信银理财秉承“受人之托、代客理财”使命，背靠中信金控全金融牌照资源禀赋，坚持市场化、数字化、平台化的发展定位，聚焦多元化投资需求，全力以赴为投资者提供有担当、有温度、有特色、有价值的综合金融服务，综合实力始终保持领先。

截至2023年一季度，信银理财产品管理规模达1.6万亿元，在中证金牛、普益标准全国性理财机构排名中，信银理财综合理财能力排名稳居全国第二，市场地位坐稳银行理财第一方阵，市场知名度、品牌含金量显著提升。

坚持党建引领 凝聚高质量发展合力

作为中信旗下资管机构，深厚的红色文化基因烙印决定了信银理财在经营中始终毫不动摇坚持和加强党的全面领导，充分发挥党在企业治理中总揽全局、协调各方的领导核心作用，推动党的领导与业务经营同频共振、深度融合，真正把党在政治思想上的引领优势转化为企业的竞争发展优势。

信银理财始终坚持“两个一以贯之”把党的领导有机融入公司治理，探索建立党建与公司治理“六个融合”的新模式。以制度融合，确保责权清晰但不繁冗脱节，实现公司章程与党委议事决策规则的有效衔接；以人员融合，确保双向进入但不简单重叠，着力选拔政治和业务素质双过硬的复合型人才；以决策融合，确保议题前置但不机械重复，注重发挥不同决策主体的协同把关作用；以执行融合，确保同向发力但不各唱各调，不断探索“党建+业务”多场景模式应用、持续完善“治理+服务”的开放式管理模式；以文化融合，确保底色更“红”但不保守封闭，不断在实践中拓展新渠道、搭建新平台、建设新载体，赋予党的建设新的时代内涵；以监督融合，确保各司其职但不各自为政，筑牢思想“防火墙”、构建行为“警戒线”。

党的建设是做好一切工作的保障。三年来，信银理财全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，严格落实全面从严治党主体责任，坚持把党的政治建设摆在首位，将“两个确立”内化于心、外化于行，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严明党的政治纪律和政治规矩，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，久久为功、善作善成，以高质量党建引领高质量发展。

提高政治站位 肩负金融报国使命

践行金融报国使命，服务国家战略发展，是金融行业的时代课题。

信银理财坚持将自身业务发展方向与中国高质量发展同频共振、与实体经济深度融合，紧扣时代发展课题，率先启动“灯塔计划”，紧密围绕“国之大者”的十大重点业务方向开展深度课题研究，已全面启动共同富裕、养老金融、绿色金融、普惠金融、科创金融、开放金融、数字金融、区域战略、专精特新、乡村振兴等十大战略的课题研究，并制定了可量化、可跟踪的战略目标与业务计划，以责任制、清单化的工作要求确保公司战略和业务发展的方向不偏、力度不减。

截至2022年12月，信银理财投资债券、非标、非上市公司股权等各类资产近8000亿元，持续助力资本市场稳定；联合浙江省慈善联合总会、中信银行杭州分行创新发行的金睛象项目优选（同富）系列产品累计募集资金超11亿元，公益资金155万元已全部实现捐赠，助力浙江共同富裕示范区建设；累计发行3只慈善理财产品，规模约11亿元，促进共同富裕；发行4只股权基金类产品，投资瞪羚企业75户，科创金融、专精特新投融资总额近300亿元，引导金融活水精准滴灌实体经济；累计发行ESG、绿色低碳主题产品12支、落地乡村振兴主题产品2支，真正以实际行动积极践行金融报国使命，发挥自身资本市场与实体经济的桥梁作用，在高质量发展中还原银行理财的本源定位。

坚守为民初心 积极助力共同富裕

银行理财作为金融改革进程中的新生力量，肩负着不同于券商、公募基金的责任，站稳人民立场、服务金融普惠是银行理财的初心使命。

成立三年来，信银理财通过“服务有温度、产品更稳健”切实服务金融消费者分享大国崛起、经济发展红利。在产品服务上，信银理财建立起以客户需求为中心，持续优化货币、货币+、固收、固收+、混合、权益六大产品赛道，积极布局项目、股权两条新赛道产品，构建出风格稳健、覆盖全面、分层合理的“6+2”产品体系，充分服务保障客户多样化投资需求。

同时，信银理财积极探索适合于当下银行理财市场格局下的消费者权益保护与投资者教育服务，将消费者权益保护全面纳入公司治理、企业文化建设和经营发展战略，率先培育出“中信理财健康投资者百场万里行”投教品牌，累计在全国三十多座城市举办60场金融知识宣教活动，让有温度的金融服务触达更多微观个体，真正将公司发展与消费者金融素养提升密切捆绑，切实推动新格局下银行理财市场健康快速发展。

聚焦专业致胜 澎湃高质量发展动能

回眸过往，展望未来。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是党的第二个百年奋斗目标的起步之年，也是落实信银理财三年发展规划，推动银行理财高质量发展取得实质性成效的关键一年，开局关乎全局，起步决定后程。

面对高质量发展新阶段，信银理财将始终做到“三个坚持”，一是坚持以客户为中心。践行尊客文化，坚持“合规、客尊、诚信、勤勉、感恩”的核心价值观，秉持“受人之托，代人理财”的理念，坚持“离您很近，陪您很久”的服务理念，持续培养投资经理、理财顾问等资深专家队伍，重塑敏捷的客户需求响应系统，做好“陪伴式服务”，为客户“量身定制”投资建议、财富产品组合，提供丰富的投资资讯和专业理财规划建议，切实增强投资者的理财获得感、满足感、依赖感、幸福感。

二是坚持做稳健理财。信银理财将致力加强标准化产品图谱建设，打造出风格稳健、覆盖全面、分层合理的产品框架，不断推出新品种、新方案，让客户享受更加全面、多样化的投资选择，满足不同客户对风险、收益、流动性等方面的个性化需求。在寻求财富增长的同时，注重与风险控制之间的平衡，确保投资者在获得期望收益之余，可以有效控制风险，保障每一份家庭财富安全稳健保值增值。

三是坚持做长期主义者。“携手共赢未来”是财富管理机构与投资者的共同追求。在长期主义的路上，信银理财将继续坚持以客户为中心的理念，深化市场化改革，提升服务能力和水平，与合作伙伴、市场客户同心同行，全面开启银行理财高质量发展新征程。

新伟业，新征程，新时代，信银理财将把党的二十大作出的各项战略部署转化为实际行动,牢牢把握金融工作的政治性、人民性，不断提高专业性，始终坚持党的集中统一领导，始终胸怀金融报国的情怀，始终坚持服务实体经济宗旨，始终牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，与国家战略同频、与时代脉搏共振，走好中国特色金融发展之路。

(责编：曹淼、李源)

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