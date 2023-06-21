人民网记者 许维娜

以空间智能探索建筑产业、打造沉浸式智慧体验空间、展示像造汽车一样智造“好房子”……在北京市中国国际展览中心（顺义馆），第二十届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会（以下简称“住博会”）正在如火如荼地举办。

记者了解到，本届住博会以“科技赋能好房建设 创新筑就安居生活”为主题，突出科技创新助力产业发展，汇集被动式超低能耗、近零能耗建筑技术和产品，以及建筑机器人、智慧工地、智慧家庭楼宇管理、智慧城市管理系统和产品等行业最新发展成果。约260家单位参展，吸引众多业内外观众到场观展。

住博会现场人头攒动。来源：受访方供图

近年来，在科技赋能下，住建领域正在推动以技术进步带动建筑工业化、数字化、绿色化转型，在国家政策的积极引导下，智能建造正成为建筑业发展的新趋势。

去年初，由住房和城乡建设部颁布的《“十四五”建筑业发展规划》中明确指出，要加快智能建造与新型建筑工业化协同发展，这为中国科技企业助力建筑业发展指明了方向。

从本届住博会释放的风向来看，为了推动建筑业高质量发展，不少企业正在智能建造领域进行着创新与探索。在住博会现场，一台粉红色的建筑机器人正在现场铺地砖，吸引了到场观众的目光，且铺贴一块砖仅需十几秒的时间。记者了解到，这是碧桂园集团全资子公司广东博智林机器人有限公司（以下简称“博智林”）自主研发的地砖铺贴机器人。在展位上，还有多款不同功能的建筑机器人正在向参访者展示其在建筑行业中的关键应用。

“你们这个机器要通过什么渠道购买？”在地坪漆涂敷机器人旁边，一位温州的客户表现出对这台机器的购买意向，现场就问起了购买方式。记者注意到，展位上几乎每台建筑机器人身边，都围绕了不少参访者，目睹着建筑机器人给建筑业带来的新变化。

广东博智林机器人有限公司总裁王克成介绍，今年公司带来的14款建筑机器人及BIM数字化软件产品。本次展示是机器人家族到目前为止最大规模且呈体系化、系列化的集体亮相，不仅展出建筑机器人种类多而且是以体系化矩阵展出，覆盖建筑施工四大周期：主体结构、内外墙装饰装修、地库及辅助施工。

作为聚焦建筑全周期建筑机器人的创新科研企业，这些阵列组合展现了其在智能建造领域的探索。

测量机器人现场实测实量、智能划线机器人全自动高效划线、地砖铺贴机器人现场铺钻、地坪漆涂敷机器人现场“展臂秀肌肉”……现场，几款黑科技机器人的动态作业，还原了机器人施工情景，让现场观众近距离感受到了科技建造的魅力。

讲解员向观众介绍智能划线机器人。来源：受访方供图

王克成介绍，截至今年5月，公司已有28款建筑机器人投入商业化应用，服务覆盖31个省份（直辖市、自治区）超650个项目；累计交付超2100台次，建筑机器人正在全国各地开展施工应用。

建筑业是国民经济的重要产业，也是碳排放大户。业内人士表示，建筑机器人可以实现对能耗和碳排放的双重管控，降低对环境的影响，推动行业走向高质量的可持续发展。

“建筑业碳排放高的重要原因是建筑材料的浪费。”王克成向记者介绍了建筑机器人在建筑业绿色化转型中的作用，“我们有两个很典型的机器人，一个是流动制砖车，一个是腻子打磨机器人。前者可以在现场将建筑垃圾破碎筛分后制造成可利用的砖，后者可以将腻子打磨过程中产生的粉尘进行回收再利用。同时，数字化和机器人的结合，也让我们更精准地了解材料用量，也让资源的利用更加有效。”

建筑业在转型的同时，也面临着从业人员流失的问题。3月2日，中国建筑业协会发布的《2022年建筑业发展统计分析》显示，建筑业从业人数已连续四年减少。而智能建造在推动建筑行业转型的同时，也助力新型产业人才的培养。

“当前，我国建筑业从业人员数量不断减少，从业人员平均年龄逐年递增、老龄化趋势明显。”在王克成看来，科技赋能之下，能进一步推动建筑业由“大规模”向“高质量”的智能建造转型升级。同时在这个过程中，也可培养新型建筑专业人才，吸引更多年轻人加入。

当前，发展智能建造条件日趋成熟，我国多省市发布智能建造相关方案与通知，全面推进建筑领域智能进程。伴随着建筑行业用工荒及人力成本的提升，建筑机器人的应用受到更多专业市场的青睐。

王克成举例称，今年2月，博智林室内喷涂机器人首次进入香港公屋项目，只需1人多机远程灵活操作，仅用了15分钟就完成内墙及天花喷涂工序，覆盖率达到90%，喷涂效果受到香港房屋署的肯定。即使在灯光昏暗的环境中，机器人也可以准确完成喷涂工作。

住房和城乡建设部科技与产业化发展中心主任刘新锋表示，让人民群众住上更好的房子，就要切实落实“适用、经济、绿色、美观”的新时期建筑方针，将这一总体遵循贯穿到设计、施工、运维全过程。加强科技支撑引领作用，以科技赋能好房建设，为百姓安居生活贡献力量。（实习生陈梓瑶对本文亦有贡献）

(责编：郭思邈、吕骞)

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