人民网北京6月21日电 （欧阳易佳）6月22日，2023年端午小长假将正式开启。端午小长假，全国天气怎么样？哪些地方适合出游？中央气象台首席预报员马学款表示，端午假期我国北方地区将受到高温“烤验”，南方多强降雨袭扰。

6月21日起，华北、黄淮等地高温再度回归，预计端午假期期间，北京、天津、河北中南部、山东大部、河南北部和东部、苏皖北部及内蒙古中西部、新疆东部和南疆盆地等地最高气温将达到35至37℃，局地超过39℃。公众在出游时，应做好防暑降温措施，尽量避免在午后气温最高的时段到户外活动、工作，谨防中暑或热射病。

端午假期期间，江南大部、云贵高原、华南西部将出现大范围持续性强降雨过程。其中，贵州南部、湖南中南部、湖北东南部、江西中北部、安徽南部、浙江中北部、广西中北部等地的部分地区有大暴雨，局地有特大暴雨，并伴有雷暴大风等强对流天气。

马学款提示，此轮降雨过程，上述地区强降雨落区高度重叠，致灾风险高，局地强降雨可能引发山洪、地质灾害、城市内涝等灾害，需要特别关注。他说，端午假期部分地区有赛龙舟的风俗习惯，降雨可能导致部分流域河道水位上涨，赛前需关注水文预报及雷电、短时雷暴大风等影响。公众出行可随身携带雨具，关注最新预报、预警信息，合理安排出行时间，外出注意交通安全。

除受高温、降雨影响的上述地区外，全国其他地区整体天气形势较为平稳，适宜出游。

(责编：郭思邈、吕骞)

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