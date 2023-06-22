本报北京6月21日电 （记者王浩、朱佩娴）黄河主汛期临近，结合黄河中游水库腾库迎汛需求，遵循安全可控、统筹兼顾原则，水利部黄河水利委员会决定于6月21日开始，通过联合调度万家寨、三门峡、小浪底等水库，实施2023年汛前黄河调水调沙。

本次汛前黄河调水调沙预计历时20天左右，采用以万家寨、三门峡和小浪底水库调控为主，支流陆浑、故县、河口村水库相机配合的联合调度模式。本次汛前黄河调水调沙将力求实现多重效果：维持黄河下游中水河槽，实现水库排沙减淤，实施黄河生态调度和三角洲生态补水，检验河道整治工程适应性和数字孪生黄河建设成果应用。

《 人民日报 》（ 2023年06月22日 04 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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