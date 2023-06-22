寇江泽

保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。坚定不移走生态优先、绿色发展之路，为中华民族永续发展奠定生态环境基础，推动实现人与自然和谐共生的现代化

仲夏时节，万物丰茂。云南北上南归的“短鼻家族”亚洲象群再添新丁；湖南“水中大熊猫”长江鲟50年来首次出现在南洞庭湖水域；重庆发现全球新物种云阳掌突蟾……近年来，我国自然生态系统稳定向好，生态保护修复成效不断显现，生物多样性之美频现各地，一幅人与自然和谐共生的画卷在神州大地铺展。

人与自然是生命共同体。党的二十大报告提出，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。生态保护修复可以有效守好自然生态安全边界，促进自然生态系统质量整体改善，推动实现人与自然和谐共生。党的十八大以来，我国开展了一系列根本性、开创性、长远性的生态保护修复工作，创造了举世瞩目的生态奇迹和绿色发展奇迹，走出了一条具有中国特色的生态保护修复之路。人与自然生命共同体日益生机勃发。

生态保护制度不断完善。前不久，青藏高原生态保护法表决通过，将于9月1日起施行，这是我国首部以“生态保护法”命名的法律。新时代十年来，我国构建以国家公园为主体的自然保护地体系，建立各级各类自然保护地近万处，率先在国际上提出和实施生态保护红线制度，实现一条红线管控重要生态空间。

生态安全屏障有效巩固。我国坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，在“三区四带”国家生态安全屏障统筹实施44个山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。“十三五”以来累计完成生态保护和修复面积约537万公顷，“中国山水工程”入选联合国首批十大世界生态恢复旗舰项目。科学开展大规模国土绿化行动，森林覆盖率达到24.02%，森林蓄积量达到194.93亿立方米，近些年全球增加的森林面积约1/4来自我国。

在发展中保护、在保护中发展，绿色成为我国高质量发展的动人底色。党的十八大以来，我国生态文明建设取得历史性成就、发生历史性变革，同时经济实现跨越式发展，全国经济总量由2012年的53.9万亿元上升到去年的超121万亿元，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

生态是统一的自然系统，是相互依存、紧密联系的有机链条。生态保护修复必须按照生态系统的内在规律，统筹考虑自然生态各要素，进行整体保护、系统修复、综合治理。

保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。坚定不移走生态优先、绿色发展之路，筑牢国家生态安全屏障，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，促进生态环境持续改善，将为中华民族永续发展奠定生态环境基础，推动实现人与自然和谐共生的现代化，为共建地球生命共同体不断做出新贡献。

《 人民日报 》（ 2023年06月22日 05 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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