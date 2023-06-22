“三北”防护林体系工程——
构筑抵御风沙的绿色防线
三北地区是指我国的西北、华北和东北地区，分布着八大沙漠、四大沙地和广袤的戈壁。如今，绵亘万里的“三北”工程已构筑起一道抵御风沙、保持水土、护农促牧的绿色防线，取得巨大生态、经济、社会效益，成为生态文明建设的重要标志性工程、全球生态治理的成功典范。
20世纪70年代，三北地区黄沙漫天，沟壑纵横，极大影响当地人民生产生活。1978年11月，党中央、国务院作出建设“三北”防护林体系工程的重大决策。按照规划，“三北”工程建设期限为1978年至2050年，历时73年，分三个阶段八期工程进行建设。2021—2030年是“三北”工程六期工程建设期，也是巩固拓展防沙治沙成果的关键期、攻坚期。
工程建设进展如何？据介绍，由于三北地区森林、草原、湿地和荒漠生态系统交错分布，六期工程将坚持系统观念，推进新时代防沙治沙工作。“‘三北’六期工程将荒山荒沙绿化、森林质量提升、草原保护修复、湿地保护恢复、沙化土地封禁保护等，纳入建设范畴，统一规划，统筹实施。”国家林草局三北局相关负责人表示，将强化区域联防联治，建立多部门、多层次、跨区域协同推进机制，强化部门和地区之间协同作战和信息共享。
三北地区分布着我国84%的沙化土地。“防沙治沙一直是‘三北’工程建设的主要任务之一。‘三北’六期工程将突出重点，全力打好三大标志性战役。”国家林草局三北局相关负责人介绍，这三大标志性战役为：在黄河“几字弯”区域，对黄河岸线流沙、十大孔兑粗沙区、河套灌区盐渍化等退化土地开展综合治理；在科尔沁、浑善达克沙地区域部署一批生态综合治理项目，稳步提升区域森林和草原植被盖度，恢复疏林草原自然景观原貌，减少影响京津的风沙源；在河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘区域，抓好天然林草植被的封育封禁保护和绿洲外围、沙漠边缘的防风固沙林草带建设，加强退化林和退化草原修复，确保沙源不扩散。
经过40多年的建设，“三北”工程的成效不断显现。
绿色屏障不断巩固。“三北”工程建设累计营造林保存面积达4.8亿亩，工程区森林覆盖率由1977年的5.05%提高到目前的13.84%，森林蓄积量由1977年的7.2亿立方米增加到目前的33.3亿立方米。
风沙危害不断减轻。“三北”工程建设累计治理沙化土地33.6万平方公里，工程区土地沙化面积及易起沙尘土地面积实现“双下降”，年均沙尘暴日数从1978年的6.8天下降到目前的2.4天。
绿色经济不断发展。目前，“三北”工程建设累计治理水土流失面积44.7万平方公里。超3000万公顷农田得到有效防护。年产特色林果4800万吨，产值达1200亿元。
《 人民日报 》（ 2023年06月22日 05 版）
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