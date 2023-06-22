人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

澳门科学馆设长期展厅展示中国科学家精神

2023年06月22日08:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　据新华社澳门电  （记者刘刚、李寒芳）澳门科学馆中国科学家精神主题长期展厅6月20日正式揭幕，期望通过展示科技工作者的奋斗历程，引导澳门青少年树立科技报国、崇尚创新、勇攀高峰的志向，鼓励下一代传承以爱国、创新、求实、奉献、协同、育人为核心的科学家精神。

　　澳门科学馆馆长邵汉彬致辞时表示，向全民推广及传承科学家精神非常重要，科学馆今后会继续努力向下一代弘扬科学家精神及其丰富内涵。

　　为配合新展厅启用，澳门科学馆推出形式别致的戏剧导赏《屠呦呦遇见科学家们的故事》，带领公众认识科学家们的重大科研成就，领略中国科学家精神之余，感受不一样的观展体验。

　　由特区政府教育及青年发展局支持设立的中国科学家精神展厅，以珍贵图片、影像、邮票、手稿、戏剧导赏等多媒体互动形式，向公众呈现新中国成立以来科学家为国家繁荣及人民幸福所作的贡献。

　　展厅内设有澳门专区，介绍澳门的国家重点实验室科研方向及成果，让公众全方位认识国家和澳门的先进科技及其领军人物，领略科学家精神。

　　此外，展厅内还特设钱学森、袁隆平、南仁东、华罗庚和赵忠尧等5位科学家的仿真蜡像，并在蜡像旁播放动画影片介绍几位科学家的先进事迹。

(责编：孙红丽、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
首届算力互联互通大会在京召开 共话算力产业机遇与挑战
　　人民网北京6月21日电 （记者申佳平）6月21日，2023算力互联互通大会在北京召开，来自多个领域的嘉宾就算力互联互通发展中面临的机遇与挑战进行了广泛探讨。 近年来，我国算力基础设施发展成效显著，梯次优化的算力供给体系初步构建，算力基础设施的综合能力显著提升。…
中国科学院连续十一年位列自然指数全球首位
　　人民网北京6月21日电 （记者赵竹青）据中国科学院官网消息，近日，2023自然指数年度榜单发布，中国科学院继续位列全球首位。根据此前发布的自然指数数据，中国科学院已连续十一年位列该排行榜全球第一。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部