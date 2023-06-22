据新华社澳门电 （记者刘刚、李寒芳）澳门科学馆中国科学家精神主题长期展厅6月20日正式揭幕，期望通过展示科技工作者的奋斗历程，引导澳门青少年树立科技报国、崇尚创新、勇攀高峰的志向，鼓励下一代传承以爱国、创新、求实、奉献、协同、育人为核心的科学家精神。

澳门科学馆馆长邵汉彬致辞时表示，向全民推广及传承科学家精神非常重要，科学馆今后会继续努力向下一代弘扬科学家精神及其丰富内涵。

为配合新展厅启用，澳门科学馆推出形式别致的戏剧导赏《屠呦呦遇见科学家们的故事》，带领公众认识科学家们的重大科研成就，领略中国科学家精神之余，感受不一样的观展体验。

由特区政府教育及青年发展局支持设立的中国科学家精神展厅，以珍贵图片、影像、邮票、手稿、戏剧导赏等多媒体互动形式，向公众呈现新中国成立以来科学家为国家繁荣及人民幸福所作的贡献。

展厅内设有澳门专区，介绍澳门的国家重点实验室科研方向及成果，让公众全方位认识国家和澳门的先进科技及其领军人物，领略科学家精神。

此外，展厅内还特设钱学森、袁隆平、南仁东、华罗庚和赵忠尧等5位科学家的仿真蜡像，并在蜡像旁播放动画影片介绍几位科学家的先进事迹。

(责编：孙红丽、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经