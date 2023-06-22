本报记者 姚亚奇

原标题：我国成为全球生态治理典范

【这些年，我们创造的奇迹⑩】

记者从国家林草局获悉，最新公布的2022年中国国土绿化状况公报显示，我国已拥有森林面积2.31亿公顷，森林覆盖率超过24%。最近10年，我国累计造林9.6亿亩、森林抚育12.4亿亩，成为全世界森林资源增长最多最快的国家。据国外机构统计，全球新增绿化面积中，有四分之一来自中国。

新中国成立之初，我国森林面积仅有8000多万公顷，森林覆盖率仅有8.6%。沧海桑田的变化，来自几十年来一代一代群众的接续奋斗。尤其是近年来，我国坚持不懈走绿色发展之路，三北防护林、天然林保护、京津风沙源治理等一系列重大工程和行动计划接续开展、不断强化。

在内蒙古，天然林保护工程使这里的森林资源得到恢复性增长，国家重点保护野生植物毛披碱草等新种群在多地发现；在黑龙江，天然林资源全面停止商业性采伐，近2000万公顷天然乔木林得到休养生息，十八大以来，全省累计完成营造林117.5万公顷，森林面积增长3.4%，一些早已销声匿迹的野生动物再度跃入人们的视野……

最新统计显示，截至2020年年底，仅天然林保护工程这一个项目，就累计减少天然林采伐3.32亿立方米！在保住森林精华的同时，在过去20余年中，我国两轮大规模退耕还林还草实现配套荒山荒地造林和封山育林3.1亿亩。如今，我国森林资源面积居世界第5位，人工林面积多年来稳居世界之首。

喜人绿色在中国广袤大地上不断延展，林海生金，正在变为现实。

曾经是水土流失最严重的地区之一的陕西延安，“绿色革命”使全市森林覆盖率从1999年的33.5%提高到2022年的53.07%，“森林城市”名副其实；在湖南湘西等地，林药、林果、林旅等林下经济、绿色经济，正在让村民们从“绿色银行”中受益……

10年来，国家储备林建设也为大地增绿作出了突出贡献：截至目前，我国累计建设国家储备林9200多万亩，工程建设区总蓄积增长2.7亿立方米。“十四五”期间，国家储备林还将建设3600万亩以上，增加蓄积7000万立方米以上。

在一个个绿进沙退、荒原变林海的奇迹背后，离不开科技支撑。经过不断探索，我国因地制宜，走出一条以水定林（草）、量水而行，乔灌草结合、封飞造并举的科学造林之路。目前，我国已全面实行造林绿化任务带位置上报、带图斑下达等工作规范。

我国引领全球绿化事业发展所取得的成就，得到国际社会高度评价。三北工程被国际社会赞誉为“世界生态工程之最”，成为全球生态治理的成功典范；塞罕坝林场建设者荣获联合国环保最高荣誉“地球卫士奖”。

(责编：孙红丽、杨迪)

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