加强高水平开放合作的科技创新
【院士谈科技自立自强】
1957年，世界上第一颗人造地球卫星成功发射，这是人类历史上的里程碑事件。1958年，我国空间科学创始人赵九章先生率中国代表团去苏联访问学习。在70多天的行程中，居然很少有机会接触到卫星的核心内容。一天，代表团受邀参观一辆被布遮盖的卡车，上面装载的正是卫星，但却不能进一步打开看……回国后，赵九章先生下定决心：中国发展人造卫星要走自力更生的道路。
足以令人自豪的是，中国航天立足自己的力量，牢牢抓住突破关键核心技术这个牛鼻子，掌握了战略主动。经过几代人的接续奋斗，创造了“两弹一星”、载人航天工程、月球与深空探测的辉煌成就，走出了一条自力更生、自主创新的发展道路，创造了一个又一个奇迹。
但我国空间科学卫星起步较晚，直到20世纪90年代，刘振兴院士提出地球空间双星探测计划，引发了国际同行的极大兴趣和高度关注。欧洲航天局主动提出，希望欧方的“星簇计划（Cluster）”与“双星计划”开展联合探测。当中国科学家来到欧洲参加卫星联试时，我们自主研制的空间探测仪器赢得了欧洲同行的尊重和认可，同时也让我们认识到在科学认知、技术指标和性能上的差距，欧方厚厚的现场测试手册给我们留下了深深的印象。而中欧科学家的合作，也让“星簇计划”与“双星计划”实现了人类历史上第一次对地球空间的六点探测。
由此，我们也越发感到，跟高手过招，可以知短长，今天的自主创新，不是唱独角戏。在科技革命和产业变革突飞猛进，科学研究范式发生深刻变革的当今时代，合作有利于更高水平、更高质量的创新。“双星计划”开辟了我国空间科学卫星的先河，“嫦娥四号”实现了人类首次月球背面软着陆和巡视勘察。德国、瑞典、荷兰三国与我们合作研发的三台科学仪器，搭乘中国的探测器共同探索月球背面的奥秘，展示了我们不断提升的自主创新能力。“悟空”“墨子”“彗眼”“夸父一号”等科学卫星毫无例外都在走开放合作的道路。随着我国空间科学的水平能力进入国际一流方阵，大规模的合作交流成为必然。当前，由中国科学院和欧洲空间局共同策划、遴选、实施、发射和运行的地球空间“微笑计划”（SMILE）正克服困难稳步推进，这也是我国与发达国家的全方位、全过程合作的新范式。
伟大事业都始于梦想，基于创新，成于实干。要实现高水平科技自立自强，必须在坚持自主创新的基础上，胸怀天下，加强高水平开放合作，更加积极融入全球科技创新网络，吸纳更多优质全球科技创新资源。在攀登科技高峰、探索宇宙奥秘的征程上，中国科学家也将为人类和平利用太空、推动构建人类命运共同体贡献更为重要的力量。
（作者：王赤，为中国科学院院士、中科院国家空间科学中心主任）
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