本报记者 刘坤

原标题：产销量增长快 “找桩难”如何解

新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。当前，我国新能源汽车产业发展势头如何？怎样解决群众反映强烈的“找桩难”等问题？6月21日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，三部门围绕相关问题进行了回应。

新能源汽车已占汽车新车总销量四分之一以上

今年1至5月，我国新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%。

工业和信息化部副部长辛国斌介绍，经过多年持续努力，我国新能源汽车产品竞争力大幅提升，充换电网络也日益完善，消费者对新能源汽车的认可度悄然发生变化。尤其是近两年，我国新能源汽车市场实现了快速增长，年销量从2020年的136.7万辆增长到2022年的688.7万辆，两年之间增长4倍，新能源汽车新车销量已占到汽车新车总销量的四分之一以上。

“虽然我国新能源汽车产业发展取得了一定成效，但产业仍存在关键核心技术供给不足、全面市场化发展不均衡不充分、支撑保障能力有待提升等问题，需要有关各方共同应对解决。”辛国斌说。

辛国斌表示，工信部将会同相关部门，支持开展高安全、全气候动力电池等技术攻关，提升动力电池热失控技术标准，进一步增强新能源汽车低温适用性和安全性。组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点，加快提升城市公交、物流、出租、环卫、重卡等车型电动化比例，持续开展新能源汽车下乡活动。制定促进锂资源产业发展实施方案，健全回收利用体系，拓展梯次利用场景。持续开展“中国汽车品牌向上发展”专项行动，加快培育具有国际竞争力的中国品牌。

一线城市中心城区公共充电桩覆盖率超80%

随着我国新能源汽车产业快速发展，充电基础设施建设也取得了积极进展。

国家发展改革委副秘书长欧鸿介绍，目前，我国已建成世界上数量最多、服务范围最大、品种类型最全的充电基础设施体系。

欧鸿表示，2015年至2022年，我国充电基础设施保有量从不到10万台增长至521万台，年均增长超过70万台。特别是2021年以来，“车”“桩”呈同步爆发式增长态势。截至今年5月底，充电基础设施规模已达635.6万台。在用户属性上公私兼顾，公共充电桩约占33%、私人充电桩约占67%；在充电方式上快慢结合，以交流小功率充电桩为主、直流大功率充电桩为辅。

“一线城市中心城区公共充电桩设施覆盖率超过80%，服务半径与加油站相当。全国65%的高速公路服务区具备充电条件，初步形成‘十纵十横两环’的高速公路快充网络。”欧鸿说，我国已形成交流慢充、直流快充等技术发展路线，车桩兼容水平逐步提升，充电效率、智能控制、安全监测等技术水平国际领先。

同时，欧鸿也指出，着眼未来新能源汽车快速增长趋势，充电基础设施仍存在布局不够完善、结构不够合理、服务不够均衡、运营不够规范等问题。

国务院办公厅近日印发的《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（以下简称《意见》）提出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。

欧鸿表示，对于群众反映最为强烈的“找桩难”“进小区难”“公路充电难”等问题，《意见》均提出了针对性解决措施。比如，针对“找桩难”，《意见》提出，建设结构完善的城市充电网络，加快实现充电基础设施在适宜使用电动汽车的农村地区有效覆盖，大力推动公共区域充电基础设施建设，鼓励以省（自治区、直辖市）为单位构建充电基础设施监管与运营服务平台，着力强化省级平台互联互通。

新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年年底

财政部副部长许宏才介绍，我国自2014年9月1日起，对购置新能源汽车免征车辆购置税，2017年、2020年、2022年先后三次延续该政策。截至2022年底，上述政策累计免税规模超过2000亿元，预计2023年免税额将超过1150亿元。此外，国家还对新能源汽车免征车船税，对纯电动汽车不征消费税。相关财税政策有力支持了新能源汽车产业高质量发展。

为进一步巩固和扩大新能源汽车产业发展优势，6月2日召开的国务院常务会议提出，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。

按照国务院常务会议要求，财政部、国家税务总局、工业和信息化部日前联合发布公告称，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。

许宏才表示，新能源汽车车辆购置税减免政策将延长至2027年年底，减免力度分年度逐步退坡。初步估算，实行延长政策，2024年至2027年减免车辆购置税规模总额将达5200亿元。

“车辆购置税减免政策给消费者带来的获得感更为直接，对于促进新能源汽车产业发展、扩大消费的拉动作用十分明显。”许宏才说，财政部正会同有关部门加紧准备推动各项工作，确保政策落实到位。

(责编：孙红丽、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经