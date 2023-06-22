本报记者 陈晨

原标题：自主培育种鸡首次走出国门

记者从农业农村部获悉，近日，北京华都峪口禽业有限责任公司自主培育的1.55万只“京红1号”高产蛋鸡和0.1万只“沃德188”快大型白羽肉鸡父母代种鸡，经北京海关检疫合格，由北京大兴国际机场起飞运抵坦桑尼亚，标志着我国自主培育的种鸡首次走出国门。

据了解，目前我国自主培育高产蛋鸡、白羽肉鸡品种在国内市场份额分别超过70%、15%。2009年以来，北京市华都峪口禽业有限责任公司先后培育了“京红1号”“京粉1号”等具有国际领先水平的高产蛋鸡配套系，2021年又培育出“沃德188”快大型白羽肉鸡配套系，性能与国际先进水平不相上下、各有千秋。

下一步，农业农村部将会同海关总署等有关部门加大支持力度，深化种业国际交流合作，塑造国产种鸡品牌，展示中国种业形象。

(责编：孙红丽、杨迪)

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