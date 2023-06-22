农业农村部近日印发《农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动实施方案（2023—2030年）》《“农垦社会化服务+地方”行动方案》，将集成推广高产高效技术模式着力提高农垦单产水平，开展社会化服务示范带动地方提高单产水平，为实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动提供有力支撑。

这是记者6月21日从农业农村部农垦局了解到的消息。

为充分发挥农垦在保障粮食和重要农产品稳定安全供给中的国家队作用，农业农村部近日印发农垦两项行动方案。方案明确，用3至5年时间，实现农垦系统粮食综合生产能力提升30亿斤，带动地方粮食增产70亿斤，共计带动我国粮食综合生产能力提升100亿斤。到2030年，农垦粮油等主要作物单产水平再上新台阶。

方案提出，重点选择东北、黄淮海、长江中下游、西北、华南等五大优势区域内的相关垦区和农场，围绕大豆、玉米、水稻、小麦、油菜、棉花、甘蔗等作物，集成推广适宜不同生产区域、不同耕作制度的先进成熟技术模式。

方案提出，要选择一批重点垦区、农场，推进良田良种良法良机良制相配套，打造一批高产样板田和整建制高产农场，示范带动大面积均衡增产；要充分发挥垦区高校、科研院所、企业科技创新优势，加大科技联合体建设力度，打造高水平科技创新平台。

方案要求，要以带动地方农业增产、农民增收为目标，聚焦小农户和现代农业发展有机衔接，开展土地经营权流转、全程托管、单环节托管、产前产后综合服务、信息对接、金融保险担保等多形式的社会化服务，推广农服公司、村企合作、联合体、龙头企业带头和党建引领等多样化的典型服务模式，在地方推广应用农垦先进农业生产技术和模式。（记者于文静）

(责编：卫嘉、白宇)

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