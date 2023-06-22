国务院国资委：加快发展战略性新兴产业和未来产业
2023年06月22日19:12 | 来源：新华网
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新华社北京6月22日电（记者王希）记者从国务院国资委获悉，国务院国资委党委日前召开扩大会议，提出要加快发展战略性新兴产业和未来产业，支持中央企业牵头建立更多的创新联合体，加大重点技术布局和全链条融合创新力度，推动基础研究、应用研究、产业化全链条融合发展，打造一批世界级战略性新兴产业集群。
国务院国资委强调，国资央企要紧紧围绕推进高水平科技自立自强和实现高质量发展，坚持把科技创新摆在更加突出位置，积极锻长板、补短板、强基础，勇做科技创新的排头兵，加快建设现代化产业体系。
国务院国资委提出，要加快打造原创技术策源地，指导推动中央企业强化关键核心技术攻关，推动企业着力提升原创技术需求牵引、源头供给、资源配置、转化应用能力，为保障我国产业安全、经济安全和国家安全提供有力支撑；加快打造可靠的国家战略科技力量，充分发挥中央企业市场需求、集成创新、组织平台等优势，深度参与国家实验室体系建设，培育一批专精特新企业。
国务院国资委明确，要加快推进企业主导的产学研深度融合，聚焦“由谁来创新”“动力在哪里”“成果如何用”等加大对企业的政策支持力度，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，促进科技成果向现实生产力转化，助力提升重点产业链自主可控能力。
(责编：卫嘉、白宇)
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