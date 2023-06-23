原标题：排查风险隐患 开展专项整治——各地各部门加强重点行业重点领域安全监管

宁夏银川市兴庆区富洋烧烤店21日发生燃气爆炸事故，造成31人死亡、7人受伤。习近平总书记作出重要指示，加强重点行业、重点领域安全监管，有效防范重特大生产安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

各地区各有关部门认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细工作落实，盯紧苗头隐患，全面排查风险，筑牢安全防线。

银川市连夜研究部署，制定并印发安全生产大排查大整治专项行动实施方案，聚焦燃气、危险化学品、矿山、建筑、交通运输等重点领域，汛期、暑期、施工期等重点时段，立即开展为期1个月的安全生产大排查大整治行动，由各分管副市长带队，各县（市区）、园区主要负责人负责，连夜开展大排查大整治相关工作，最大限度把风险隐患消除在萌芽阶段。

22日，银川市市政管理局组织市场监督管理局、综合执法监督局、商务局等部门，对全市燃气企业及重点用户进行安全检查，要求燃气企业集中时间对天然气储存装置、输送管道及设施等开展一次全面排查；在开展动火作业期间，要提前做好安全措施；要积极宣传燃气安全使用知识，发现存在安全隐患的，要立即开展隐患整改和用气设施更换工作。

深刻汲取事故教训，各地开展针对性整治，严防此类事故再次发生。

江西南昌市召开全市燃气安全专项整治工作部署会，要求开展全覆盖无死角的隐患排查整治工作。“我们要认真贯彻落实习近平总书记重要指示，思想上高度重视，深刻汲取事故教训，举一反三，切实防范此类事故发生。”南昌市城市管理和综合执法局局长罗建华说。

山东22日下发紧急通知，要求立即开展燃气安全隐患排查整治，将重点排查使用瓶装液化气的各类烧烤店、大排档、小吃店、农贸市场等场所；河南开封要求加强餐饮行业应急预案管理，组织餐饮企业从业人员开展应急演练……各方正多措并举开展燃气安全整治工作。

重点行业领域始终是防范化解重大安全风险的重中之重。

国务院安委会日前在全国开展部署重大事故隐患专项排查整治2023行动，突出煤矿、非煤矿山、危险化学品、交通运输、建筑施工、消防、燃气等重点行业领域，聚焦易造成群死群伤的重大事故隐患，开展针对性排查整治。

应急管理部有关负责人表示，目前各地区各有关部门已经完成第一阶段动员部署任务，派出多个执法小分队赴重点地区暗查暗访，派出20个综合检查组赴各地督导检查。下一步，国务院安委会办公室将继续强化日常调度、明查暗访、督办交办、约谈通报、公开曝光，加强考核巡查，确保专项行动取得实效。

江苏扭住“防范遏制重特大事故”这个“牛鼻子”，及时补短板、强弱项，确保各项措施和要求落到实处、取得实效；山西围绕企业主体责任、部门监管责任和党政领导责任三个层面分解细化了15项40条内容，突出重点行业领域，兼顾新业态新领域，深入开展排查整治。

当下正值端午假期，交通、文旅、消防安全风险突出。

交通运输部日前发布通知，要求切实增强做好安全生产工作的责任感紧迫感，落实部门监管责任、压实企业主体责任和从业人员岗位责任，坚决防范遏制安全生产事故发生；督促运输经营者深入开展隐患排查治理和风险分级管控，及时消除各类安全隐患；督促客运站经营者从严从实做好安检查危，督促运输经营者加强恶劣天气运行安全风险评估研判，及时调整运营安排，杜绝涉险运营。

公安部结合近年来端午假期道路交通事故规律特点，对今年端午节假期道路交通安全形势进行了分析研判，并发出道路交通安全预警，提示广大驾驶人和出行群众，驾车时切勿超速行驶、强超强会、分心驾驶，雨天行车要降低车速，减少变道超车等。

文化和旅游部日前发布信息，提醒广大游客在暑期、汛期提升安全意识，平安健康出游。针对消防安全，文化和旅游部提醒，出游时，严格遵守消防安全管理规定，不在易燃物聚集地或有防火提示的地方吸烟、烧烤或者使用明火。入住宾馆饭店时，及时了解消防疏散通道，不躺卧在沙发上、床上吸烟。

(责编：赵竹青、陈键)

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