进出口银行成功发行“一带一路”主题金融债券
2023年06月23日09:05 | 来源：新华社
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原标题：进出口银行成功发行“一带一路”主题金融债券
记者从中国进出口银行获悉，进出口银行6月21日在银行间债券市场成功发行推进“一带一路”国际合作和支持“一带一路”基础设施建设主题金融债券。
中国进出口银行总行外景。新华社记者姚均芳 摄
据了解，此次发行的主题金融债券三期共计金额150亿元，其中1年期发行金额60亿元，发行利率2.0241%，投标倍数2.09倍；3年期发行金额40亿元，发行利率2.3681%，投标倍数6.41倍；10年期发行金额50亿元，发行利率2.8797%，投标倍数6.84倍，获得了市场投资者的广泛参与和踊跃认购。募集资金将专项用于进出口银行“一带一路”国际合作类及基础设施建设类项目。
据悉，自共建“一带一路”倡议提出以来，进出口银行立足政策性金融职能定位，围绕共建“一带一路”融资需求，持续加大金融支持力度。截至5月末，进出口银行“一带一路”贷款余额超2.2万亿元，覆盖超过140个共建国家。（记者姚均芳）
(责编：赵竹青、陈键)
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