原标题：取消就业报到证 人社部门提示毕业生转档要点

新华社北京6月22日电（记者陈旭）从今年起，高校毕业生就业报到证退出历史舞台，未来毕业生如何入职、迁户、转档？北京市人力资源和社会保障局提示，毕业生应加强与就业单位或档案管理服务机构沟通，了解确认档案转往单位或机构的信息，明确档案转递去向，关注接收单位的通知信息，及时办理存档事宜。

北京市人社局介绍，取消报到证后，毕业院校要按规定及时整理高校毕业生档案，根据毕业去向登记信息，明确就业单位名称、转递编号等信息，认真填写《高等学校毕业生档案转递单》，通过机要通信或邮政特快专递渠道寄递档案。

高校毕业生档案在校时称为学生档案，包含毕业生登记表、成绩单等个人学习材料以及其他可供参考的材料。毕业后，高校将学生档案转递至就业单位，就业单位在学生档案基础上增加就业经历等工作材料，这就形成了人事档案。

高校毕业生如果是到机关、国有企事业单位就业，或按定向招生就业，应将档案转递至就业单位或定向单位。如果是到非公有制单位就业、灵活就业或自主创业，可将档案转递至就业创业地或户籍地公共就业人才服务机构。对于未就业的高校毕业生，可将档案转至户籍地公共就业人才服务机构保管，或按规定在高校保留两年。

2023年5月，人社部、教育部等五部门发文取消毕业生就业报到证，不再将就业报到证作为办理高校毕业生招聘录用、落户、档案接收转递等手续的必需材料，简化优化求职就业手续。

(责编：赵竹青、陈键)

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