人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

取消就业报到证 人社部门提示毕业生转档要点

2023年06月23日09:07 | 来源：新华社
小字号

原标题：取消就业报到证 人社部门提示毕业生转档要点

　　新华社北京6月22日电（记者陈旭）从今年起，高校毕业生就业报到证退出历史舞台，未来毕业生如何入职、迁户、转档？北京市人力资源和社会保障局提示，毕业生应加强与就业单位或档案管理服务机构沟通，了解确认档案转往单位或机构的信息，明确档案转递去向，关注接收单位的通知信息，及时办理存档事宜。

　　北京市人社局介绍，取消报到证后，毕业院校要按规定及时整理高校毕业生档案，根据毕业去向登记信息，明确就业单位名称、转递编号等信息，认真填写《高等学校毕业生档案转递单》，通过机要通信或邮政特快专递渠道寄递档案。

　　高校毕业生档案在校时称为学生档案，包含毕业生登记表、成绩单等个人学习材料以及其他可供参考的材料。毕业后，高校将学生档案转递至就业单位，就业单位在学生档案基础上增加就业经历等工作材料，这就形成了人事档案。

　　高校毕业生如果是到机关、国有企事业单位就业，或按定向招生就业，应将档案转递至就业单位或定向单位。如果是到非公有制单位就业、灵活就业或自主创业，可将档案转递至就业创业地或户籍地公共就业人才服务机构。对于未就业的高校毕业生，可将档案转至户籍地公共就业人才服务机构保管，或按规定在高校保留两年。

　　2023年5月，人社部、教育部等五部门发文取消毕业生就业报到证，不再将就业报到证作为办理高校毕业生招聘录用、落户、档案接收转递等手续的必需材料，简化优化求职就业手续。

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
保供给保增收保稳定 农业农村部部署夏季水产养殖生产工作
　　人民网北京6月23日电 （记者李栋）夏季是养殖水生动植物生长的主要季节，又逢干旱、高温、台风、洪涝等极端天气频繁出现，极易对水产养殖造成不利影响。为切实抓好夏季水产养殖生产工作，确保全年水产品安全有效供给，近日，农业农村部印发《关于切实抓好夏季水产养殖生产的通知》（以下简称《通知》），部署夏季水产养殖生产工作。…
助力“深海一号”二期工程开发 我国最长深水油气管道铺设完工
　　人民网北京6月22日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，今日，在海南岛东南的陵水海域，“深海一号”超深水大气田二期关键控制性工程——20英寸海底长输管道铺设完工，这是我国最长的深水油气管道，标志着我国深水长输海底管道建设能力和深水装备技术实现重要突破。 “为了高效经济开发‘深海一号’二期工程，我们首创‘水下生产系统、浅水导管架处理平台和深水半潜式平台远程操控系统’油气开发模式。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部