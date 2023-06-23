原标题：新能源汽车产业高质量发展再获政策支持

6月2日，国务院常务会议研究了促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。6月21日，国务院新闻办召开国务院政策例行吹风会，邀请有关部门负责人介绍了相关情况。

从供需两侧强化政策支持

工业和信息化部副部长辛国斌介绍，近两年，中国新能源汽车市场实现快速增长，年销量从2020年的136.7万辆增长到2022年的688.7万辆，两年之间增长了4倍，新能源汽车已占到汽车新车总量的1/4以上。

“我国新能源汽车全面市场化发展还存在着不均衡不充分的问题。”辛国斌说。从地域看，受动力电池低温适应性、充换电设施不足等因素影响，东北、西北等地区新能源汽车推广应用相对滞后。从车型看，新能源商用车销售增长较乘用车明显迟缓。从城乡市场看，农村市场尚未充分挖掘，2022年农村地区新能源汽车销量仅占农村地区汽车总销量的4%。

“针对这些问题，工信部将会同有关部门，从供需两侧入手解决，进一步强化政策支持。”辛国斌说。

——提升产品供给质量。支持开展高安全全气候动力电池、热泵空调、整车热管理等技术攻关，提升动力电池热失控技术标准，以进一步增强新能源汽车低温适用性和安全性，满足高寒地区消费者需求。

——加大重点领域推广。组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点，编制实施重卡电动化工作方案，加快提升城市公交、物流、出租、环卫、重卡等车型电动化比例。持续开展新能源汽车下乡活动，支持企业开发更多先进适用车型，完善充电基础设施体系，进一步释放农村地区消费潜力。

——强化支撑保障条件。制定促进锂资源产业发展实施方案，加快重点矿产项目开发，研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》。

——打造世界一流品牌。持续开展“中国汽车品牌向上发展”专项行动，支持优势企业加强质量管理，优化产能布局，以市场化、法治化方式推动落后整车企业和产能退出，推动集团化、规模化发展，加快培育具有国际竞争力的中国品牌。

完善充电基础设施体系

伴随新能源汽车产业快速发展，消费者对充电桩设施的需求也大量涌现。国家发展改革委副秘书长欧鸿介绍，中国目前已建成世界上数量最多、服务范围最广、品种类型最全的充电基础设施体系。

从规模看，2015年至2022年，中国充电基础设施保有量从不到10万台增长至521万台，年均增长超过70万台。“特别是2021年以来，‘车’‘桩’呈同步爆发式增长态势，截至今年5月底，充电基础设施规模已达到635.6万台。”欧鸿说。从结构看，在用户属性上公私兼顾，公共充电桩约占33%、私人充电桩约占67%。从布局看，一线城市中心城区公共充电桩设施覆盖率超过80%，服务半径与加油站相当。从技术看，中国已形成交流慢充、直流快充等技术发展路线，车桩兼容水平逐步提升，充电效率、智能控制、安全监测等技术水平国际领先。

近日，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，提出到2030年基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系。

“网络覆盖方面，建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络，在大中型以上城市，经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例，农村地区充电服务覆盖率稳步提升。”欧鸿说，“功能服务方面，充电基础设施快慢互补、智能开放，充电服务安全可靠、经济便捷，标准规范和市场监管体系基本完善，行业监管和治理能力基本实现现代化，技术装备和科技创新达到世界先进水平。”

车辆购置税减免政策延长

车辆购置税减免政策对于促进新能源汽车产业发展、扩大消费有明显拉动作用。6月2日召开的国务院常务会议提出，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。

“按照国务院常务会议有关要求，这次延续和优化主要包括几方面内容。”财政部副部长许宏才说，一是将新能源汽车车辆购置税减免政策，从执行到2023年12月31日延长至2027年12月31日，延长4年。其中，2024年1月1日至2025年12月31日免征车辆购置税；2026年1月1日至2027年12月31日减半征收车辆购置税。

二是对新能源乘用车减免车辆购置税设定减免限额。对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日享受免征车辆购置税的新能源乘用车，设定3万元的减免税限额；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日享受减半征收的新能源乘用车，设定1.5万元的减免税限额。

此外，工业和信息化部根据新能源汽车技术进步、标准体系发展和车型变化等情况，优化享受车辆购置税减免政策的技术要求，引导企业加快技术研发和升级。

“初步估算，实行延长政策，2024年至2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。”许宏才表示，财政部将认真做好各项工作，确保政策落实到位。（记者 廖睿灵）

(责编：赵竹青、陈键)

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