原标题：遵义税务：红税春风吹入千企万户

春风作序，遵税随行。今年是便民办税春风行动的第十年，国家税务总局遵义市税务局以“办好惠民事 服务现代化”为主题，为纳税人缴费人纾困解难，为市场主体发展添活力增信心，将红城遵义便民办税的春风润泽万户千企。

云上春风，智慧办税更便捷

“刚走进自动大门，旁边的电子屏上就自动显示出我的办税身份，提醒我这个月的消费税还未申报，太及时了，公司正在重要阶段，要是逾期影响信用评定可就麻烦了！”正在智慧办税服务厅办理业务的仁怀神龙酒业有限公司财务人员颜朝英感叹道。

据了解，该智慧办税服务厅全面配备了人脸识别、智能卧式导税屏、导税机器人等设备，集成人脸识别及智能语音交互于一体，可实现进厅纳税人身份信息即时识别、精准导税。遵义市税务局持续巩固拓展“非接触式”办税缴费服务范围，引进双屏办税设备自助办税，办税的同时可一键呼叫后台“空中客服”进行视频辅导，同时还可开启远程桌面控制，“边办边导”帮助纳税人办理业务，实现全程云上办税，让纳税人尽享数字化轻松办税。

党群共建，办税缴费送到家门

遵义税务依托基层党群服务“小舞台”，做实税费服务“大文章”，以“党建引领、金融助力、村居代办、便民兴税”为基本内容的“15分钟党群税费务圈”获广大纳税人缴费人点赞肯定。在余庆县明星社区党群服务中心，村民兰绍武正在办理社保缴费：“在家门口就能办理医保社保缴费，这可太贴心太方便了。”社区副主任舒露露介绍到：“以前办理农村医疗保险缴费，都是通知村民集中到社区统一收取，录数据、核信息，还要多次往返各经办部门，工作量大还容易出错，现在用税务和银行的终端直接缴费，既高效又便捷。”

据了解，遵义税务现已建成307个“15分钟党群税费服务圈”，158个流动党群税费服务点，辐射了全市70%以上的乡村社区，为偏远地区出行不便的人员就近无障碍办理税费业务提供便利。

大数据搭桥，“产销清单”补链强链

产业链供应链畅通对保障经济平稳健康发展具有重要意义，税务机关利用税收大数据为困难企业牵线搭桥，帮助企业排忧解难，为地方经济发展贡献“税力量”。

余庆县农家人绿色食品开发有限公司是一家从事农产品加工销售的小微企业，税务机关通过税收大数据发现该企业存在销售不畅导致存货积压的困难，主动联系该企业法人，运用“供应链查询”技术，帮助其实现产销对接，在税收大数据的“撮合”下，与贵州雷山鱼酱酸科技开发有限责任公司、余庆融创传媒有限责任公司达成合作关系，目前已完成30万元销售订单，有力提振了企业发展信心。

该企业法定代表人罗兴贵激动地说：“产业链供应链是企业的‘生命线’，多亏了税务部门帮我们牵线搭桥，解决了我们的销路难题！”

优惠持续，企业信心倍增

贵州一品红农业开发有限责任公司于2017年10月在习水县成立，一直以来坚持打造“智慧农业”，先后取得辣椒生产加工方面的专利七项，成为“农银企产业共同体试点项目”试点企业，更是荣获“遵义市农业产业化经营市级龙头企业”“习水县首届中国农民丰收节优秀企业”等荣誉称号。在疫情期间，该企业为支持疫情防控共计捐赠了白菜、萝卜、辣椒、蒜苗等蔬菜9.5吨，充分展现了企业的社会责任感。但持续三年的疫情，也给一品红公司带来了严重的资金缺口。“公司因资金问题非常艰难，这时税务机关主动联系告知我们公司符合享受税收优惠政策条件，辅导我们迅速办理了退税手续。在企业的危难关头，是国家帮了我们一把，送抵“家门口”的税费优惠为企业带来是发展的安心，我对未来发展更有信心了！”公司法定代表人彭甫静对税务机关的暖心服务表示感谢。

遵义市税务局相关负责人表示，减的是税费，添的是活力，增的是信心。下一步遵义税务将持续推动“组合式”税费政策落地生效，将源源不断的资金活水送到企业手中，帮助纾困减负、激发活力。(邹季芳 徐梅 谭狄)

(责编：赵竹青、陈键)

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