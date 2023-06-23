原标题：前5月辽宁固定资产投资同比增5.5%

中新社沈阳6月22日电 (李晛)辽宁省发展和改革委员会22日消息，2023年前5个月，辽宁省固定资产投资同比增长5.5%，增速高于全国平均水平1.5个百分点，高于东北地区平均水平3.8个百分点。

辽宁省发改委相关负责人介绍，“十三五”以来，辽宁省投资增速首次取得连续3个统计周期高于全国的成绩，这反映出辽宁省持续优化营商环境，以统筹发展和安全15项重大工程为总抓手、以央企在辽投资重点项目为突破点的工作导向切实推动了项目投资增数量、壮体量、上速度，项目质量、投资韧性和抗压能力正得到较好释放。

当前，辽宁省进入投资黄金期，各地区均将推动项目落地工作摆上重要日程，谋签约、推落地、促开工、抓进度。大连湾海底隧道及光明路延伸工程、莱尼线束数字化生产线等项目竣工投运；华晨宝马全新动力电池、动力达新能源精密加工等项目启动开工；一批百亿元(人民币)以上项目前期工作取得新突破。

据介绍，辽宁省投资具备较强的韧性和较大的增长空间。从政策保障看，若干重大工程和央地合作项目的深入推进，将对投资增长形成强力支撑。从重点领域看，基础设施、制造业、民生等重点领域投资保持快速增长。同时，高技术产业投资大幅增长，新动能加速集聚，将有力地引领新产业、新业态、新模式增长。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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