原标题：“望闻问切”为企业发展提供“税动力”

为推进税企常态化沟通，持续优化税收营商环境，国家税务总局赤水市税务局党委书记、局长蔡均深入纳税人问计、问需、问效，为赤水市经济发展贡献税务力量。

回应关切解疑惑为企业提供纾困解难“智囊团”。赤水市税务局为辖区内企业提供首席服务税费专员进驻辅导、全税种专项解读等定制式“智囊团”服务。“这是研发费用加计扣除新政指引及2023年延续和优化实施的主要税费优惠政策。”赤水市税务局局长蔡均为贵粱酒业递上税惠“礼包”，帮助企业知晓、读透、用活税收优惠政策。

贵粱酒业负责人张支全当场询问关于研发费用加计扣除、股权转让等相关税政问题，蔡均及时答疑解惑、疏通难点，为贵粱酒业上了一堂“定制化”税收课。张支全点赞道：“税务部门一以贯之的耐心、暖心、真心，解决了纳税人急难愁盼问题，为企业的蓬勃发展提供了沃土。”

四步工作法为企业注入源源不断“税动力”。为有效对冲市场低迷影响，帮助企业快速走出“疫情阴霾”，扩大销路，赤水市税务局采用“一看二算三问四帮”四步工作法，为企业发展注入“税动力”。赤水市牵手竹艺发展有限公司是一家以传统竹编工艺品研发销售为主的民营企业，如何更好的推动“黔货出山，非遗出圈”是当前面临的最大难题。“寻求优质企业带动，通过配套销售、制作相关产品包装的手段，帮助竹编工艺品走出去。”蔡均为牵手竹艺发展有限公司的发展困境出谋划策，提供企业发展新思路、助添“税动力”。

下一步，赤水市税务局要坚持做到调研开局、调研开路、凡事眼睛向下，问计、问需、问效于企业，以“甘当孺子牛”的精神，投身税收实践，奋力谱写税收现代化服务中国式现代化新篇章。(邹季芳 唐源)

(责编：赵竹青、陈键)

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