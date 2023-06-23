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癌症结局有何性别差异？最新研究称雄性常比雌性受到更大不利影响

2023年06月23日09:54 | 来源：中国新闻网
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原标题：癌症结局有何性别差异？最新研究称雄性常比雌性受到更大不利影响

　　中新网北京6月22日电 (记者 孙自法)国际著名学术期刊《自然》最新发表两项癌症研究(包括动物模型和一些人类数据)的论文，揭示了Y染色体在癌症结局的性别差异中起的作用，其中雄性常比雌性受到更大的不利影响。

　　当中一篇论文识别出Y染色体上的一个上调基因，在雄性小鼠结直肠癌中通过驱动肿瘤侵袭、帮助免疫逃逸造成性别差异。另一篇论文研究表明，在膀胱癌中，缺失Y染色体会产生更为免疫抑制的肿瘤微环境，造成更差结局。这些发现或能引导开发疗法，降低与性别相关的癌症风险。

　　据介绍，已知性别影响癌症发病率、临床结局和癌症生物学，大多数癌症在男性中会导致相比女性的更坏结局。这种差异背后的性别特异机制尚未得到深入理解，但一些研究认为Y染色体的功能可能起了作用。

　　第一篇论文通讯作者、美国得克萨斯大学安德森癌症中心Ronald A. DePinho和同事评估了一种结直肠癌(癌症相关死亡的第二大常见原因，在男性中更常见、更具侵袭性和转移性)小鼠模型的性别差异。模型是该疾病的一个特定形式，由一个已知的致癌基因KRAS驱动。研究者观察到雄性小鼠更高频率的转移和较差生存率，反映了人类身上观察到的结局。分析显示，组蛋白去甲基化酶家族(驱动肿瘤侵袭和免疫逃逸)的一个酶有基因上调。这一基因表达在Y染色体上，从而提供了KRAS驱动的结直肠癌进展中性别特异差异的一个可能基础。

　　在另一项独立研究中，论文通讯作者、美国西达赛奈医学中心Dan Theodorescu和同事研究了Y染色体缺失可能如何影响癌症结局。Y染色体缺失是多种癌症类型中观察到的一个特征，但其临床和生物学重要性尚不明确。他们首先研究了300名男性膀胱癌患者的临床数据，识别出Y染色体缺失和较差预后存在关联。接着研究了膀胱癌细胞系，发现与有Y染色体的肿瘤相比，缺失Y染色体的肿瘤更具侵袭性，T细胞介导免疫反应更受抑制。

　　他们指出，Y染色体缺失在人类和小鼠中与对某种特定类型免疫疗法(抗PD1检查点阻断疗法)的响应增加有关，意味着这类膀胱癌亚群的一个潜在治疗路线。(完)

(责编：赵竹青、陈键)
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