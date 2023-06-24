人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“智能农机”让种地更有底气

本报记者 陈晨
2023年06月24日08:27 | 来源：光明日报
小字号

原标题：“智能农机”让种地更有底气

　　 记者从农业农村部了解到，截至6月20日，四川、湖北、河南、安徽、江苏、河北、山东、陕西、山西等9省已收获冬小麦3.01亿亩，收获进度达99%，黄淮海地区大规模机收基本结束。进度快于往年！

　　 取得这一佳绩，与“智能农机”大力推广有关：今年“三夏”期间，全国60多万台联合收割机、80多万名农机手、6100多支农机应急作业服务队抢天夺时奋战在麦收一线，机械化收获占比超过99%。

　　 近日，北京怀柔、大兴、昌平多地开始夏收作业。一辆辆收割机奏着欢快热烈的丰收交响乐，在飘香的麦浪里往来穿梭，把一排排黄了脸的麦子“吞”进肚中，转瞬便“吐”出圆鼓鼓的麦粒。今年，北京投入各类农机具1万余台套，半个月内就完成了夏收夏种任务。

　　 “麦熟一晌，贵在争抢。”夏收，讲究个“抢”字，只有争分夺秒地与时间赛跑、与天气赛跑，才能避免“熟透落籽”和“烂场雨”等不利因素，也才能让辛勤耕耘化作收获喜悦。

　　 同样，春争日夏争时，夏种，关键也在“抢”！

　　 抢，靠什么？也得靠智能农机！

　　 如今，智能农机“家族”不断扩围，尽显“科技范”，各种大块头装备和小精尖技术，都有各自的看家绝活和招式，还能打出令人眼花缭乱的“组合拳”，让农人有了更多“抢”的法宝和底气！

　　 “这3000多亩地连收带种只要7天左右。放在以前，起码得一个多月！收割机和播种机都装上了北斗导航系统，把地图输进手机，规划好线路，不用掌握方向盘，农机就能按规划路径精准作业！行走、转弯一点都不含糊！”山东省嘉祥县山营村万民为农服务中心理事长山万民告诉记者，从前小而乱的“巴掌田”连片成方变成大田后，大型机械有了“用武之地”，收种更高效、快捷，“越来越多农民可以放心当起‘甩手掌柜’！”

　　 说起今年夏收夏种的感受，河北省馆陶县三农农机农民专业合作社理事长赵俊民脱口而出：“智能！”

　　 “我们给合作社的近百台农机都安上了传感器，通过物联网把作业轨迹、面积统计、作业质量分析等信息集成到智慧管理平台上，实现全程数字化智能管理！”赵俊民向记者介绍，“这些智能机械收得快、播得准，现在种地，省时省力又省心！”

　　 记者在采访中了解到，今年“三夏”期间，河北省共组织和调度小麦联合收割机、拖拉机、玉米播种机、秸秆还田机等农业机械200万台，在30多个全程机械化示范县和2000个农机合作社推广使用智慧农机系统，可以把作业地点、亩数和产量实时传送到物联网平台，实现一边收获、一边测产。

　　 端午节当天，江苏省泗阳县卢集镇新庄村丰登粮食种植家庭农场的大田里，两台智能插秧机正在往返插秧。“豆三麦六，菜籽一宿。我6月中旬开始种玉米、大豆。为了抢时间，我边收割、边灭茬、边整地、边施肥、边播种，激光整地机、开沟机、撒肥机、播种机齐上阵，不到一周，1200亩全部完成，你看，现在都已经全部出苗了。水稻目前插了一千五六百亩了，剩下的二三百亩，约莫两天就能插完！”农场主方飞对记者感慨，“一台‘铁牛’赛过十头水牛，我家收种这么快，全靠了这些现代农机！”

　　 方飞所在的泗阳，是全国主要农作物生产全程机械化示范县。“今年夏播，我们投入拖拉机、秸秆还田机、播种机、整地机、撒肥机、开沟机等5200台（套）。到6月22日，全县水稻栽插完成约70%，玉米大豆等旱作物播种完成80%以上。”泗阳县农业农村局有关负责人王守军介绍，“如今，农机越来越‘耳聪目明’，让农业生产更加轻松、精准、高效！”

　　 “很多地方基本是上午收小麦、下午种玉米。目前夏播进度已经快于上年同期，做到了适墒适期播种。”农业农村部有关司局负责人介绍，6月20日农情调度显示，全国已夏播粮食72.3%。夏玉米已播90.1%，夏大豆已播76.9%，中稻已播栽80.2%。河南、陕西夏播基本结束，安徽、山东近九成，河北过八成，江苏过七成。

　　 夏收进入尾声，夏种压茬推进。智能插秧机走过，一株株壮实的秧苗在稻田里迎风舒展着身体，似在骄傲地宣称：瞧啊，我就是下一季的希望！

(责编：杨曦、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
科技赋能装配式建筑发展 助力建筑业绿色转型升级
　　人民网北京6月23日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）26平方米的空间内有卧室、厨房、干湿分离卫生间，各种智能定制家具一应俱全，达到拎包入住的标准……在第二十届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会现场，一间形似集装箱的装配式装修样板房吸引了不少人的目光。 近年来，中国绿色建筑相关政策不断出台，特别是“双碳”战略的提出，让绿色、低碳、节能成为建筑业发展的风向标。…
推动行业创新突破 业界聚焦电力建设行业绿色转型升级
　　人民网北京6月23日电 （记者乔雪峰）加速绿色低碳转型创新，能源和电力行业是关键。近几年来，我国电力建设领域积极推动行业产业能源绿色低碳转型，坚持安全降碳，在保障能源安全的前提下，大力实施可再生能源替代、推动煤炭清洁利用，构建清洁低碳安全高效的能源体系步伐进一步加快。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部