本报记者 陈晨

原标题：“智能农机”让种地更有底气

记者从农业农村部了解到，截至6月20日，四川、湖北、河南、安徽、江苏、河北、山东、陕西、山西等9省已收获冬小麦3.01亿亩，收获进度达99%，黄淮海地区大规模机收基本结束。进度快于往年！

取得这一佳绩，与“智能农机”大力推广有关：今年“三夏”期间，全国60多万台联合收割机、80多万名农机手、6100多支农机应急作业服务队抢天夺时奋战在麦收一线，机械化收获占比超过99%。

近日，北京怀柔、大兴、昌平多地开始夏收作业。一辆辆收割机奏着欢快热烈的丰收交响乐，在飘香的麦浪里往来穿梭，把一排排黄了脸的麦子“吞”进肚中，转瞬便“吐”出圆鼓鼓的麦粒。今年，北京投入各类农机具1万余台套，半个月内就完成了夏收夏种任务。

“麦熟一晌，贵在争抢。”夏收，讲究个“抢”字，只有争分夺秒地与时间赛跑、与天气赛跑，才能避免“熟透落籽”和“烂场雨”等不利因素，也才能让辛勤耕耘化作收获喜悦。

同样，春争日夏争时，夏种，关键也在“抢”！

抢，靠什么？也得靠智能农机！

如今，智能农机“家族”不断扩围，尽显“科技范”，各种大块头装备和小精尖技术，都有各自的看家绝活和招式，还能打出令人眼花缭乱的“组合拳”，让农人有了更多“抢”的法宝和底气！

“这3000多亩地连收带种只要7天左右。放在以前，起码得一个多月！收割机和播种机都装上了北斗导航系统，把地图输进手机，规划好线路，不用掌握方向盘，农机就能按规划路径精准作业！行走、转弯一点都不含糊！”山东省嘉祥县山营村万民为农服务中心理事长山万民告诉记者，从前小而乱的“巴掌田”连片成方变成大田后，大型机械有了“用武之地”，收种更高效、快捷，“越来越多农民可以放心当起‘甩手掌柜’！”

说起今年夏收夏种的感受，河北省馆陶县三农农机农民专业合作社理事长赵俊民脱口而出：“智能！”

“我们给合作社的近百台农机都安上了传感器，通过物联网把作业轨迹、面积统计、作业质量分析等信息集成到智慧管理平台上，实现全程数字化智能管理！”赵俊民向记者介绍，“这些智能机械收得快、播得准，现在种地，省时省力又省心！”

记者在采访中了解到，今年“三夏”期间，河北省共组织和调度小麦联合收割机、拖拉机、玉米播种机、秸秆还田机等农业机械200万台，在30多个全程机械化示范县和2000个农机合作社推广使用智慧农机系统，可以把作业地点、亩数和产量实时传送到物联网平台，实现一边收获、一边测产。

端午节当天，江苏省泗阳县卢集镇新庄村丰登粮食种植家庭农场的大田里，两台智能插秧机正在往返插秧。“豆三麦六，菜籽一宿。我6月中旬开始种玉米、大豆。为了抢时间，我边收割、边灭茬、边整地、边施肥、边播种，激光整地机、开沟机、撒肥机、播种机齐上阵，不到一周，1200亩全部完成，你看，现在都已经全部出苗了。水稻目前插了一千五六百亩了，剩下的二三百亩，约莫两天就能插完！”农场主方飞对记者感慨，“一台‘铁牛’赛过十头水牛，我家收种这么快，全靠了这些现代农机！”

方飞所在的泗阳，是全国主要农作物生产全程机械化示范县。“今年夏播，我们投入拖拉机、秸秆还田机、播种机、整地机、撒肥机、开沟机等5200台（套）。到6月22日，全县水稻栽插完成约70%，玉米大豆等旱作物播种完成80%以上。”泗阳县农业农村局有关负责人王守军介绍，“如今，农机越来越‘耳聪目明’，让农业生产更加轻松、精准、高效！”

“很多地方基本是上午收小麦、下午种玉米。目前夏播进度已经快于上年同期，做到了适墒适期播种。”农业农村部有关司局负责人介绍，6月20日农情调度显示，全国已夏播粮食72.3%。夏玉米已播90.1%，夏大豆已播76.9%，中稻已播栽80.2%。河南、陕西夏播基本结束，安徽、山东近九成，河北过八成，江苏过七成。

夏收进入尾声，夏种压茬推进。智能插秧机走过，一株株壮实的秧苗在稻田里迎风舒展着身体，似在骄傲地宣称：瞧啊，我就是下一季的希望！

(责编：杨曦、李楠桦)

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