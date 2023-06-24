本报记者 陈晨

原标题：农业农村部派出专家组指导南方早稻主产省积极应对暴雨高温

6月中下旬以来，南方早稻陆续进入抽穗扬花和灌浆结实期，是产量形成最关键时期。据气象部门预报，近期江南大部、华南西部等地有大到暴雨、部分大暴雨，可能出现持续高温晴热天气，早稻遭受“雨洗禾花”和高温热害的风险增加。针对降雨、高温、扬花“三碰头”，农业农村部紧急发布《当前早稻应对“雨洗禾花”防灾害促灌浆技术意见》，并派出6个工作组赴湖南、湖北、江西、福建、广东、广西等南方早稻主产省，指导做好“雨洗禾花”和防高温热害等灾害应对工作。

专家组将联合农业农村部下沉一线包省包片科技小分队，会同当地农业农村部门，深入生产一线，实地查看苗情墒情，加强灾害监测预警，坚持防渍涝、防高温、防早衰、防病虫“四防”并重，落实落细关键技术措施，全力降低灾害影响，努力确保早稻丰产丰收。

(责编：杨曦、李楠桦)

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