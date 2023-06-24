江南华南仍有大范围强降水?华北黄淮等地高温天气持续
人民网北京6月24日电 据中央气象台消息，昨日，上海、浙江、广东、广西等地出现强降雨，广东清远和东莞等地局地降雨量200-235毫米。而华北黄淮等地高温持续，北京南部、河北中部、天津中西部以及山东北部等局地达40-41.4℃，山东有5个国家气象观测站的日最高气温突破历史极值。
江南华南仍有大范围强降水
24日至25日，江南中东部和南部、华南等地仍有大范围强降水，部分地区有暴雨或大暴雨，局地伴有雷暴大风等强对流天气。其中，24日08时至25日08时，苏皖南部、上海、浙江北部和西部、福建西北部、江西大部、湖南南部、广西大部、广东中西部、云南南部等地部分地区有大到暴雨，其中，江苏东南部、上海东部、广西中部和南部沿海、广东北部等地局部地区有大暴雨（100-160毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-60毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。为此，中央气象台6月24日06时继续发布暴雨黄色预警。
6月27日-7月1日，西北地区东南部、四川盆地、江汉、黄淮南部、江淮、长江中下游沿江地区、贵州北部及东北地区等地有小到中雨，部分地区大雨或暴雨，局地伴有强对流天气。
华北黄淮等地高温天气持续
24日，华北、黄淮等地将持续高温天气，京津冀大部、山东等地最高气温将达到37-39℃，部分地区可达40℃左右。25日至26日，华北、黄淮高温范围和强度有所减小；27日-30日，华北、黄淮等地将再度出现高温天气。
预计6月24日白天，华北、黄淮等地持续有35℃以上的高温天气，其中，北京、天津、河北、山东中北部、河南北部等地最高气温有37-39℃，北京、天津、河北中部、山东北部等地的部分地区可达40℃左右；此外，新疆吐鲁番和南疆盆地、内蒙古西部和中部等地也有35-38℃的高温天气，局地最高气温可达40℃左右。为此，中央气象台6月24日06时继续发布高温橙色预警。
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