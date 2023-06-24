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“以我为主”实施好货币政策

2023年06月24日09:57 | 来源：经济日报
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原标题：“以我为主”实施好货币政策

　　利率是资金的价格，对宏观经济均衡和资源有效配置具有重要导向作用。近日，我国利率体系跑出调降“接力赛”，向市场传递出货币政策精准有力，加强逆周期调节，全力支持实体经济的坚定决心。

　　当前，利率调降具有必要性和可行性。从国内来看，近段时间以来，部分经济指标增速有所回落，经济恢复基础尚不稳固，推动经济高质量发展仍需加力。从国外来看，外部环境更趋复杂严峻，全球贸易投资放缓等，直接影响我国经济恢复进程。此外，近期银行负债端成本改善，也为利率下行创造了空间，增强了金融系统补充资本和服务实体经济的能力。

　　时至年中，稳增长到了爬坡过坎的关键时刻。应继续按照党中央、国务院决策部署，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量适度、节奏平稳，推动实体经济综合融资成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

　　首先，始终坚持稳健的调控理念。近几年，国内外面临的超预期冲击较多，货币政策一直坚持稳健的取向，量价均是适度和较为平稳的，应对了来自内外部的多重冲击，实现了较好的调控效果。过去5年我国广义货币(M_2)和社会融资规模年均增速均在10%左右，与近8%的名义GDP年均增速基本匹配，促进了宏观经济大局稳定，从根本上有利于维护金融稳定。

　　其次，以我为主，把国内目标放在首位。我国是超大型经济体，必须主要根据国内宏观经济和物价形势进行调节，自主把握货币政策。去年以来，全球主要央行持续大幅加息，考虑到当时我国经济总需求疲弱，人民银行不仅没有简单跟随加息，还先后两次引导公开市场操作利率累计下行20个基点，1年期和5年期以上贷款市场报价利率(LPR)分别下行了15个基点和35个基点。

　　再次，坚持汇率由市场决定，为以我为主创造条件。汇率机制缺乏灵活性是约束货币政策自主性、在宏观上导致经济金融脆弱性的重要原因。因此，要坚持人民币汇率由市场供求决定。有弹性的汇率形成机制为提升货币政策自主性创造了条件，有助于及时释放外部压力，扩大国内货币政策以我为主开展调控的空间。

　　最后，创新和运用结构性货币政策工具，精准有力支持重点领域、薄弱环节。为适应经济高质量发展的内在需要，结构性货币政策“聚焦重点、合理适度、有进有退”，内嵌市场化的激励机制，可以充分调动金融机构的积极性，精准有力加强对普惠小微、科技创新、绿色发展等重点领域的金融服务。

　　精准有力实施好稳健的货币政策，是货币政策总的取向，但具体政策工具怎么使用，要综合考虑、相机抉择。接下来，要针对经济形势变化，统筹增长和物价，适时适度调整货币政策工具；统筹短期和长期，强化跨周期调控和逆周期调节，坚持货币政策不大水漫灌、不大收大放；统筹国际与国内，既立足国内，调控有度，又密切关注国际动态，加强预期管理。

(责编：杨曦、李楠桦)
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