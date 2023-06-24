人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

为新能源产业输送绿色动力

2023年06月24日10:00 | 来源：经济日报
小字号

原标题：为新能源产业输送绿色动力

　　坐落于赤鉴湖畔的宁德时代科技大楼外形像一个“电芯”，这里展示着宁德时代在电动新能源领域的最新技术和产品：应用第三代CTP技术的麒麟电池、巧克力换电块、光储充检智能充电站、电动船舶解决方案……一幅绚丽多彩的未来能源画卷徐徐展开。

　　在宁德时代灯塔工厂，一个个电芯从生产线上源源不断地流出，组装成电池后销往世界各地。据介绍，全球每销售3辆电动汽车，就有1辆搭载宁德时代的动力电池。近年来，宁德市锂电新能源产业增势强劲，消费类电池、动力电池、储能电池市场占有率分别连续11年、6年、2年保持全球第一；建成投产和在建电池总产能达330GWh；2022年实现产值2758亿元，增加值增长44.3%。

　　动力电池是新能源汽车的“心脏”，龙头企业则是带动产业发展的“链长”。近年来，宁德市不断延链扩能。“2016年，我们响应宁德建设新能源产业链的号召，从上海落户宁德。”宁德思客琦智能装备有限公司总经理助理郑挺告诉记者，成为宁德时代的主要供应商后，思客琦不断创新，逐步成长为细分赛道的领军企业。2022年，该公司锂电池模组PACK设备市场份额排名行业第一。“以前发达国家把落后生产线淘汰给中国，如今我们首条电芯自动翻包线出口德国。”郑挺说。

　　“宁德市重点围绕龙头企业，开展产业链延链精准招商，着力推进主导产业集群化、规模化发展。”宁德市工信局副局长郑晨斌告诉记者，宁德多次举办专场招商推介会，对接落地卓高、厦钨、杉杉国泰等80个锂电产业链项目。如今，宁德市已初步形成核心材料、电池构件、智能制造装备三大类配套项目以及锂电新能源产业集群。2022年，宁德市动力电池集群被评为国家先进制造业集群。

　　为了充分发挥锂电新能源产业优势，今年年初，“电动福建”建设全面启动，加快探索电动化推广应用的“福建模式”。近期，明确提出培育壮大新能源汽车产业链、推动电动船舶全产业链发展、拓展完善产业生态、推进充（换）电及加氢设施建设等9条措施。

　　同时，宁德市加强规划统筹布局，从单一集群纵向发展向多个集群横向拓展，培育起锂电新能源、新能源汽车、不锈钢新材料和铜材料四大产业，逐步构筑起高度协同的产业竞争新优势。近两年，宁德市累计对接产业链项目225个、总投资1050多亿元。2022年，四大主导产业实现产值5232亿元。

(责编：杨曦、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
科技赋能装配式建筑发展 助力建筑业绿色转型升级
　　人民网北京6月23日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）26平方米的空间内有卧室、厨房、干湿分离卫生间，各种智能定制家具一应俱全，达到拎包入住的标准……在第二十届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会现场，一间形似集装箱的装配式装修样板房吸引了不少人的目光。 近年来，中国绿色建筑相关政策不断出台，特别是“双碳”战略的提出，让绿色、低碳、节能成为建筑业发展的风向标。…
推动行业创新突破 业界聚焦电力建设行业绿色转型升级
　　人民网北京6月23日电 （记者乔雪峰）加速绿色低碳转型创新，能源和电力行业是关键。近几年来，我国电力建设领域积极推动行业产业能源绿色低碳转型，坚持安全降碳，在保障能源安全的前提下，大力实施可再生能源替代、推动煤炭清洁利用，构建清洁低碳安全高效的能源体系步伐进一步加快。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部