原标题：为新能源产业输送绿色动力

坐落于赤鉴湖畔的宁德时代科技大楼外形像一个“电芯”，这里展示着宁德时代在电动新能源领域的最新技术和产品：应用第三代CTP技术的麒麟电池、巧克力换电块、光储充检智能充电站、电动船舶解决方案……一幅绚丽多彩的未来能源画卷徐徐展开。

在宁德时代灯塔工厂，一个个电芯从生产线上源源不断地流出，组装成电池后销往世界各地。据介绍，全球每销售3辆电动汽车，就有1辆搭载宁德时代的动力电池。近年来，宁德市锂电新能源产业增势强劲，消费类电池、动力电池、储能电池市场占有率分别连续11年、6年、2年保持全球第一；建成投产和在建电池总产能达330GWh；2022年实现产值2758亿元，增加值增长44.3%。

动力电池是新能源汽车的“心脏”，龙头企业则是带动产业发展的“链长”。近年来，宁德市不断延链扩能。“2016年，我们响应宁德建设新能源产业链的号召，从上海落户宁德。”宁德思客琦智能装备有限公司总经理助理郑挺告诉记者，成为宁德时代的主要供应商后，思客琦不断创新，逐步成长为细分赛道的领军企业。2022年，该公司锂电池模组PACK设备市场份额排名行业第一。“以前发达国家把落后生产线淘汰给中国，如今我们首条电芯自动翻包线出口德国。”郑挺说。

“宁德市重点围绕龙头企业，开展产业链延链精准招商，着力推进主导产业集群化、规模化发展。”宁德市工信局副局长郑晨斌告诉记者，宁德多次举办专场招商推介会，对接落地卓高、厦钨、杉杉国泰等80个锂电产业链项目。如今，宁德市已初步形成核心材料、电池构件、智能制造装备三大类配套项目以及锂电新能源产业集群。2022年，宁德市动力电池集群被评为国家先进制造业集群。

为了充分发挥锂电新能源产业优势，今年年初，“电动福建”建设全面启动，加快探索电动化推广应用的“福建模式”。近期，明确提出培育壮大新能源汽车产业链、推动电动船舶全产业链发展、拓展完善产业生态、推进充（换）电及加氢设施建设等9条措施。

同时，宁德市加强规划统筹布局，从单一集群纵向发展向多个集群横向拓展，培育起锂电新能源、新能源汽车、不锈钢新材料和铜材料四大产业，逐步构筑起高度协同的产业竞争新优势。近两年，宁德市累计对接产业链项目225个、总投资1050多亿元。2022年，四大主导产业实现产值5232亿元。

(责编：杨曦、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经