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电影产业拥抱科技创新

2023年06月25日09:03 | 来源：经济日报
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原标题：电影产业拥抱科技创新

　　近日，第二十五届上海国际电影节落下帷幕，电影节期间共展映影片1490场，其中80场进行了映后或映前观众见面会，观影人次超过42万。本届电影节，包括入围金爵奖五个单元的17部中国影片在内，共展映75部中国影片，“一带一路”电影周共展映来自49个国家的115位导演的111部新作品，让中国观众大饱眼福。

　　已步入而立之年的上海国际电影节肩负着夯实电影产业链、扩大行业交流范围、培育电影人才的使命。本届上影节电影市场回归线下，来自29个国家和地区的百余家参展商参与线下市场，涵盖制片发行、内容生产、后期制作、投资融资、技术支持等电影产业链环节，举办了9场市场活动、5场市场放映。同时，本届电影项目创投共收到679个有效项目申报，33个项目入围，活动期间共完成643场洽谈。而线上“国际影视云市场”共展出了来自27个国家和地区的120家参展商的297个项目。

　　本届上影节的一大亮点是积极拥抱科技创新，开展了一系列“科技范”十足的行业讨论与项目探索。在首次推出的“科幻电影周”上，业内人士纷纷谈起最新的AIGC人工智能、VR虚拟现实等前沿技术。

　　光线传媒董事长王长田表示，AI应用于动画电影可使主要环节效率提升50%，整个制作周期提升30%，AI赋能的效果远超想象。上海电影(集团)有限公司董事长王健儿也认为，新技术将很快应用到电影产业，未来将是电影“智”造业，上影集团也将继续坚持数字化转型。

　　“科幻电影周”期间发布的《松江区关于促进上海科技影都影视产业高质量发展的若干规定》，在原有影视产业扶持政策基础上，新增了“支持影视企业上市”“支持影视新兴业态”“鼓励影视人才引进和培养”等影视产业重点环节的具体扶持措施，提高了部分政策扶持力度，扩大了部分政策扶持范围。

　　作为上影节指定5G元宇宙战略合作平台，中国移动咪咕公司与导演陆川的新作《749局》开展深度合作，共同探索元宇宙电影产业新模式。中国移动咪咕公司在元宇宙比特空间——星际广场推出电影节“唯一指定元宇宙影院”，为电影定制的主角“马山”数智人形象也首次亮相星际广场。

　　陆川表示，在科技赋能电影方面，希望以《749局》这部电影为起点，依托中国移动强大的5G及算力网络，共同建立一个模式，将电影和科技深度结合。

(责编：杨曦、陈键)
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