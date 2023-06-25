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日光温室保障搬迁户就业增收

2023年06月25日09:06 | 来源：经济日报
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原标题：日光温室保障搬迁户就业增收

　　“我们公司租用了100座温室，一年四季不闲置，能带动260多名群众稳定就业增收。”近日，记者来到甘肃临夏县尹集镇新兴村的易地搬迁后续产业园，一座座日光温室里，羊肚菌和各类蔬菜长势喜人，天池高原生态农业有限责任公司总经理王国保说，一座温室租金5000元，村民就近务工，每个月有2000元左右的工资。

　　“十三五”期间，临夏县实施易地搬迁2329户、11321人。为确保搬迁群众“搬得出、稳得住、有事做、能致富”，当地把育产业、促就业作为重中之重，确保每个搬迁户都有1项增收产业、1名劳动力稳定就业。易地搬迁后续产业园，就是临夏县为促进群众增收建设的现代农业日光温室集群。

　　“尹集镇新兴村的产业园共建设了534座温室；在北塬片集中安置点，建设日光温室1700座。易地搬迁后，一户一座温室，可以选择自己种，也可以托管给企业。”临夏县农业技术推广中心高级农艺师张海英说，日光温室主要种植黄瓜、番茄、羊肚菌、赤松茸等时鲜蔬菜和食用菌，收益比传统种植业稳定高效。

　　据了解，临夏县的易地搬迁后续产业园日光温室，由政府投资、统一规划、统一标准、统一建设。对有意愿、有能力的搬迁户，每户安排一座日光温室由搬迁户自主经营，县上抽调专业人员提供技术和信息服务；将搬迁户的日光温室委托给合作社或农业企业统一经营，每座日光温室年租金5000元，并优先吸纳易地搬迁户务工就业，年务工收入能达2万元左右。

　　在易地搬迁后续产业园带动下，临夏县累计建成日光温室2540座、钢架大棚8976座、蔬菜保鲜库74座，近3万多人在蔬菜产业链上就业增收。同时，临夏县累计引培农业龙头企业58家，培育合作社1092家，以特色产业夯实脱贫群众增收基础。

　　“我们把巩固拓展脱贫攻坚成果作为全面推进乡村振兴的首要任务。”临夏县乡村振兴局局长宋永忠告诉记者，目前，设施农业已成为县域经济发展的主导产业，不仅提高了土地生产效益，还成为了群众增收的“蓄水池”。

(责编：杨曦、陈键)
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