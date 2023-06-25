原标题：“京”彩活动带动端午假期消费升温

今年端午假期，各类主题活动、民俗体验、特色美食添彩传统假日，带动消费市场持续升温。假日期间，北京市商务局重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等企业实现销售额24.7亿元。全市60个重点商圈客流量2068.1万人次，同比增长76.8%。

假期期间，北京地区首次出现40℃“三连击”，但高温没有阻挡市民和游客出游的热情，无论是传统商圈还是潮流地标都热闹非凡。在王府井大街，吴裕泰的冰淇淋窗口总是排着长队，五颜六色的餐车也开到步行街两侧，现场售卖各种消暑饮品。“趁假期特地来王府井看展，感受艺术的熏陶。”小胡和闺蜜走进东方新天地，参观刚刚开幕的“致敬达芬奇”全球光影艺术展。《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》……这些作品都是由意大利达芬奇博物馆提供高清影像，通过微喷技术高度复原而成。在沉浸式数字影像体验区，观众仿佛身临达芬奇故居，了解这位天才画家的一生。

前门商圈同样人流如织，市民游客争相与传统建筑合影，打卡各类老字号。“真没想到，老北京布鞋也这么时尚！”刚走进内联升总店，来自山东的孙女士就相中了一款粉色布鞋，这是老字号与文创IP的跨界合作款。走出内联升，孙女士又拉着母亲走进瑞蚨祥，“听说这里的旗袍很有名，百闻不如一见。”临近晚上10点，记者在现场看到，人们依然不舍离去，在开放式街区享受着假期的惬意。

在朝外商圈，试营业中的新商场THE BOX成为新晋潮流地标，各类潮流店铺吸引年轻人打卡，位于户外的空中篮球场和滑板场也成为运动爱好者切磋技艺的舞台。不远处的侨福芳草地则引入了小众运动，运动青年正在中庭广场搭建的球场里打匹克球，橙色的小球在空中跳跃飞起。“以前对这里的印象更多是艺术品，现在还能体验小众运动，整个商场更有活力了。”前来游玩的市民丁女士说道。

今年端午假期，全市各类市场主体陆续举办了600多项促消费活动。监测数据显示，地安门外商圈、前门大栅栏商圈、五道口商圈、中关村商圈、五棵松商圈、王府井商圈客流量同比分别增长7.8倍、4.1倍、3.5倍、2.8倍、2.6倍、2.5倍；翠微大厦、当代商城、王府井百货大楼和密云万象汇销售额同比分别增长15.4倍、4.7倍、3倍、1.1倍。与此同时，丰台区、石景山区、房山区、顺义区、经开区发放超千万元汽车消费券，加速汽车消费潜力释放，市商务局监测的汽车销售企业销售额同比增长1.2倍。

不少市民和游客在夜晚消暑纳凉，也带动夜间消费快速升温。去朝阳大悦城逛“城市夜巷”、在赛特奥莱听“落日音乐会”、到五棵松华熙“深夜食街”品小酒……银联商务数据显示，假日期间，夜间实物商品消费金额同比增长44%，其中夜间餐饮消费金额同比增长65.9%，夜间服务消费金额同比增长32.3%。

端午佳节，老字号餐饮消费也迎来快速增长。北京市商务局监测的餐饮企业营业额同比增长88.2%，东来顺、全聚德、呷哺呷哺、鸿宾楼、大董同比分别增长28.3倍、6.1倍、3.4倍、2.7倍和2.6倍。此外，服务消费持续释放新活力，银联商务数据显示，全市服务消费金额同比增长27%，旅游售票、文化娱乐、住宿类消费金额同比分别增长74%、63.4%、60.1%。（记者 马婧）

(责编：董童、李源)

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