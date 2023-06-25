原标题：唱响端午“粽”头戏 湖南假期消费火

端午假期，虽“天公不作美”，但人们吃粽子、赛龙舟、逛夜市，度过了一个消费热情高涨的端午假期。

据商务部监测统计数据显示，今年端午假期（6月22日至24日），湖南325家零售企业和66家餐饮企业共实现消费品零售总额约13.35亿元，同比上涨22.57%。其中，零售业销售额13.25亿元，较2019年同期增长22.8%；餐饮业销售额972.31万元，较2019年同期增长11.8%。

端午氛围浓，“仪式感”拉满

端午民俗丰富多样，全省“商旅文”活动联动，“游购娱”消费融合，推动消费潜力加速释放。

今年端午假期叠加高考、中考收官效应，亲子游、毕业游火热。湖南各大城市也营造出浓厚的端午氛围，给足游客“仪式感”。

“长沙地铁的屏蔽门上挂着艾草，很惊喜！”端午假期，来长沙旅游的乘客感慨，不愧是“网红”长沙，“烟火气”和人情味满满。

张家界为游客准备了轮番“惊喜”——宝峰湖景区有花灯、三棒鼓等土家族非遗文化表演，首个元宇宙夜游文旅景区“九歌山鬼”开园，黄石寨自行车峰林速降挑战赛在节日前期启动，七十二奇楼日均客流量1.2万人……

赛龙舟是今年端午假期的重头戏。岳阳、永州等地龙舟赛、“水祭”大典等民俗文化旅游活动精彩呈现，吸引众多市民和游客观赏、体验，带火了周边住宿、农家乐的消费热度。常德桃花源景区开展“桃花源里过端午”主题活动，实现门票及综合收入193.43万元。

饮冰啤看球赛，休闲娱乐消费集中释放

这个端午，不少株洲市民饮冰啤、看球赛，吹晚风、撸小串，洗去平日工作疲累，尽享亲朋相聚时光。

今年，株洲全新打造城市文化IP——“厂BA”。活动以“厂”为名、以“球”聚友，现场还设立了“神农烟火巷”和“神农市集”，共占地3000平方米，集吃、喝、玩、乐为一体，现场摊位200余家，成为株洲城区最热闹的美食聚集地和网红打卡地。

据不完全统计，端午3天假期，“神农烟火巷”和“神农市集”人流量达10万人次，销售金额约150万元。

端午期间，衡阳市永和路夜市街、市府路美食文化街区、蒸湘万达星空夜市等各大夜经济街区，准备了“衡阳一桌菜”、啤酒烧烤节、特色小吃展等丰富的美食品鉴活动，集中为消费者呈现了一场富有衡阳饮食特点、地域民俗文化氛围的美食盛会。

城市商业综合体依然强力“吸粉”。在常德，重点监测的友阿、万达等7家商场客流总量达33.24万人次，较2019年增长14.26%。

农家“本味”受追捧，消费券再添“一把火”

传统佳节，亲朋聚餐，农家“本味”，尤其诱人。

端午期间，益阳城区的三盆菜、田厨、阿俊等特色餐饮复苏较快，单店日销售额达3万元左右，土菜、特色菜、营养菜深受消费者喜爱。

常德的兴隆园农庄、花果山农庄等9家农家乐总营业额达70.72万元，同比增长36.71%。湘西土家族苗族自治州，部分餐饮住宿企业端午假期销售额同比上涨四成以上。

消费券也为餐饮消费再添“一把火”。

长沙市开福区政府通过消费云地图“福卡”小程序，发放8万元美食消费券，邀请市民在马栏山、四方坪、江滨美食街、润和彩虹Park等城北四大热门美食片区，感受国潮国风，开心吃“霸王餐”。（湖南日报全媒体记者 黄婷婷）

(责编：董童、李源)

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