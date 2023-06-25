人民网北京6月25日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，全国湿地保护标准化技术委员会组织召开线上审查会，对《小微湿地保护与管理规范》（GB/T 42481—2023）外文版进行专家审查。

来自湿地保护和翻译领域的审查专家对标准外文版进行了逐条审查，重点对外文版与中文版内容的一致性、表述的准确性、文本的编写格式等进行了详细讨论。专家一致认为，该标准外文版符合《国家标准的英文译本翻译通则》等有关规定，结构和内容与中文版原文基本一致，语言表述准确，同时兼顾英文的使用习惯，同意该标准外文版通过审查。

《小微湿地保护与管理规范》外文版的制订，将对我国履行《湿地公约》关于小微湿地的相关决议，向国际社会展示我国小微湿地保护保护管理的成功经验和做法，讲好中国湿地标准故事具有重要意义。

(责编：杨曦、吕骞)

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