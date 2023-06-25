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中国林科院沙林中心专家工作站在新华林场揭牌成立

2023年06月25日10:25 | 来源：人民网
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人民网北京6月25日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，中国林科院沙林中心专家工作站揭牌仪式在内蒙古巴彦淖尔市临河区国营新华林场举行。

中国林科院对专家工作站提出要求，专家工作站要将沙林中心的科技优势和新华林场的丰富资源有效结合，为全国防沙治沙示范基地建设挖掘共建新动力；要充分发挥团队优势和专家特长，为新华林场的人员培训、项目申请、课题研究等提供科技支撑服务，为沙旱生、耐盐碱优良种苗的研究、繁育、推广、示范打造产学研发展新平台；要制定相关办法，组建专项小组，为双方的深度合作提供制度保障和交流平台，凝练中国特色防沙治沙新模式，建设院地合作新样板。

揭牌仪式上，中国林科院沙林中心负责人宣读了《关于中国林科院沙林中心成立专家工作站的通知》，临河区委组织部相关负责人宣读了《关于刘芳同志挂职的通知》，选聘沙林中心刘芳研究员挂职任新华林场科技副场长。

(责编：杨曦、吕骞)
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