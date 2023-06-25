原标题：左强拜会济南市、区两级领导并签署合作协议

6月20日，中建一局党委副书记、总经理左强拜会济南市委常委、副市长任庆虎，市中区委副书记、区长鞠正江等，并就英雄山片区城市更新项目签署合作协议。双方就进一步深化政企合作，推进高质量发展进行座谈交流。济南市市中区委常委、副区长张同园，局副总经理金哲等出席会议。

任庆虎对中建一局长期以来给予济南发展的支持表示感谢。他指出，济南市委、市政府高度重视城市更新工作，坚持重点片区带动，将城市历史风貌区、重要功能区、改造潜力大的城乡结合部作为城市更新的重点区域，精准发力，带动全市城市更新整体推进。希望中建一局及相关产业方进一步发挥高端人才荟萃、高端技术密集的智力和技术优势，与济南在更多领域展开合作，实现双方共赢。

鞠正江详细介绍了市中区经济社会发展有关情况。他表示，市中区作为省会政务服务中心的主要承载地、经济中心的主要聚集地、金融中心的发源地、商贸中心的重要承载地、多元文化的主要传承地，当前正加速“二次创业”进程，积极推进城市有机更新和空间增长，着力构建起基础设施衔接，产业优势互补，发展梯次递进的城市发展的新格局，为广大企业提供了丰厚的发展沃土。市中区将积极主动做好服务，为企业在市中发展创造更好条件，推动实现互利共赢。

左强对市中区长期以来的关心和帮助表示感谢，并介绍了中建一局的历史沿革、发展布局和品牌工程等情况。他表示，中建一局统筹推进投资运营、工程建设、设计科研和新兴业务协同发展，致力于为客户提供全产业链高品质产品和全生命周期超值服务。未来，中建一局将不断创新合作模式，全方位参与到市中区城市更新、基础设施、民生工程等建设领域，持续发挥一体化全产业链优势，不断拓展双方战略合作的深度、广度，打造央地合作新标杆，为市中区高质量发展注入新活力。

济南市市中区自然资源局、投资促进局相关领导，新华社新媒体中心、人民日报媒体技术股份有限公司、虎牙公司、广州游戏行业协会、同程旅游、华为鲲鹏、济南临港建设集团、腾讯互娱华北区域相关负责人，局华东分局、一公司相关负责人等参加会谈和签约仪式。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经