人民网北京6月25日电 （记者王震） 为支持杭州举办2022年亚运会和亚残运会，近日海关总署发布《杭州2022年亚运会和亚残运会海关通关须知》（以下简称《通知》）。《通知》明确，杭州亚运会暂时进境物资可采用通关一体化模式，由杭州亚组委或其委托的报关代理企业在杭州海关办理申报手续，由口岸海关实施验放。其他贸易方式进境的杭州亚运会物资，境外代表团或报关代理企业按照现行规定办理海关手续。

杭州亚运会以货运渠道暂时进境的体育器材、比赛用品、技术设备、医疗设备、安保设备、通讯设备、电视转播和新闻报道设备等，在进出境时应当向海关申报，凭杭州亚组委出具的《证明函》和《物资清单》办理通关手续。

对用于杭州亚运会比赛、训练等所必需的体育用品，可以使用ATA单证册办理暂时进境海关手续，由进境地海关进行审核并签注，复运出境期限与单证册有效期相同。

对于进境的样品、礼品、暂时进出境货物及其他非贸易性物品，如法律、行政法规没有另行规定的，可免于检验。

(责编：王震、吕骞)

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