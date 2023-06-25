人民网北京6月25日电 （记者王震） 为支持杭州举办2022年亚运会和亚残运会，近日海关总署发布《杭州2022年亚运会和亚残运会海关通关须知》（以下简称《通知》）。

《通知》称，根据财政部、税务总局、海关总署公告2020年第18号（关于杭州2022年亚运会和亚残运会税收政策的公告）及海关总署相关规定，对杭州亚组委为举办运动会进口的亚奥委会或国际单项体育组织指定的，国内不能生产或性能不能满足需要的直接用于运动会比赛的消耗品，免征关税、进口环节增值税和消费税。在免税商品范围及数量确定前已运抵口岸的比赛用消耗品，杭州亚组委可凭其出具的《证明函》《物资清单》及税款担保先予放行；待享受免税政策比赛用消耗品范围、数量清单印发后，按规定办理征免税及担保核销手续。

其他免税进境物资，按照相关规定办理手续。

(责编：王震、吕骞)

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