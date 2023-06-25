新华社北京6月25日电（记者刘诗平）记者从水利部了解到，截至25日，全国有4504万亩耕地受旱，20万人、76万头大牲畜因旱饮水困难，旱情主要集中在内蒙古、河北、辽宁、云南等地。

6月24日8时至25日8时，受强降雨影响，福建闽江上游富屯溪和建溪、江西乐安河虎山段、广西桂江支流恭城河和郁江支流猪儿河、湖南湘江上游潇水、广东连江支流竹田河、云南瑞丽江支流畹町河等15条河流发生超警洪水；太湖水位有所上涨，当前太湖周边河网区有25站水位超警0.02米至0.68米。此外，受高温融雪影响，新疆尼雅河和克孜河发生超警戒流量洪水。

目前，水利部维持洪水防御Ⅳ级应急响应，有3个工作组在江西、湖南、广西协助指导防汛工作。湖南维持洪水防御Ⅲ级应急响应，浙江、江西、广西、云南等省份及水利部长江水利委员会、珠江水利委员会、太湖流域管理局均维持洪水防御Ⅳ级应急响应；内蒙古和广西维持抗旱Ⅳ级应急响应。

水利部水旱灾害防御司相关负责人表示，将继续加强值班值守和会商研判，指导有关地方做好监测预报预警、水利工程调度、水库安全度汛、山洪灾害防御及抗旱减灾工作，确保防洪安全，保障供水安全。

(责编：王静、岳弘彬)

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