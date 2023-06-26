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新时代中国特种设备发展公益艺术展开幕

2023年06月26日08:51 | 来源：人民网
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人民网北京6月26日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，“新时代中国特种设备发展公益艺术展”于6月25日在中国政协文史馆开幕。

据了解，本次艺术展是市场监管总局“特种设备安全宣传周”系列活动之一，旨在通过开展文化创建活动，弘扬“监管为民”核心理念，普及特种设备安全知识，宣传特种设备对经济社会发展的作用，大力营造良好的特种设备安全文化氛围。

据介绍，此次艺术展由市场监管总局特种设备局指导，中国特种设备安全与节能促进会主办，将持续至6月30日。展览筹备期间，得到了全国市场监管系统和热心特种设备事业发展的艺术家及社会各界人士的大力支持，共收集书法、美术、摄影作品1300余件，经组织专家认真评选，展览书法及美术作品41件、摄影作品113件，参展作品主题鲜明、内容全面、内涵丰富，具有鲜明的艺术特色，集中展现了特种设备的独特工业美学和从业人员的职业精神。

(责编：杨曦、高雷)
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