人民网北京6月26日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，国家林草局中南院赴西藏拉萨指导并参加2023年西藏综合监测工作启动会。本次会议以线上线下相结合方式召开，西藏自治区自然资源厅副厅长李亚军、西藏自治区林草局副局长宗嘎、西藏自治区财政厅和西藏林规院等单位主要现场参会。全区各市县林草主管部门主要领导、负责人、技术人员等通过视频参会。

西藏自治区自然资源厅相关负责人通报了自然资源部和国家林业和草原局联合下发最新文件内容，明确了综合监测的目标任务，要求成立各级工作专班，并做好与国土变更衔接等具体要求。西藏自治区林草局相关负责人强调，林草部门务必统一思想认识、精心组织培训、狠抓工作落实、严格质量管理，确保优质高效按时完成工作任务。

中南院表示，开展综合监测意义重大，是掌握西藏林草湿资源数据的具体举措，是支撑西藏政府宏观决策的迫切需要，是履行林草职能职责的生动实践。指出要准确把握综合监测工作要点，完善林草湿荒一体化的综合监测体系，把握图斑监测和样地调查两大关键任务，同时要重视成果数据应用。强调各调查单位要坚持以人为本，牢固树立安全意识、底线意识，做到业务工作与安全生产同部署、同推进、同落实。

此次会议的召开标志着西藏2023年综合监测工作正式启动。下一步，中南院将下沉基层，深度参与具体工作，扎实开展技术培训，全过程把控工作进度和质量，确保圆满完成2023年西藏综合监测工作任务，为建设西藏生态文明高地提供重要技术支撑。

(责编：杨曦、高雷)

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