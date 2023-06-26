人民网北京6月26日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，国家林草局发展院野生动植物及栖息地保护修复规划处项目团队于近日抵达乌梁素海开展调研，就《乌梁素海湿地水禽自然保护区总体规划》与保护区管理局进行深入讨论，并就当地绿色产业发展，促进乡村振兴，与乌梁素海相关企业和保护区范围内的镇政府进行座谈。

该项目团队就乌梁素海开展自然游憩等的建设条件和需求，赴乌梁素海景区进行实地调研，基于乌梁素海丰富的鸟类资源确定了观鸟体验等生态产品类型，并明确了与周边资源联动，开拓新的绿色产业模式。

下一步，发展院项目团队将充分发挥政策解读、平台搭建等优势，积极推进现有项目，了解地方发展需求，开拓未来市场，更好地为乌梁素海保护发展贡献力量。

(责编：杨曦、高雷)

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