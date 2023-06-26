人民网北京6月26日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，造林绿化质量成效“回头看”国家技术组第一次全体会议在长沙召开，国家林草局三北局与技术组共同研讨造林绿化质量成效“回头看”技术方案和操作细则编制工作。

会议传达了国家林草局党组关于开展全国造林绿化质量成效“回头看”工作的目的要求，强调开展此项工作有利于评定2021—2022年造林绿化质量成效情况，有利于推进科学绿化落地见效，有利于实现造林绿化高质量发展。

三北局技术组人员表示，防沙治沙的重点难点和潜力空间均在三北地区，关键是围绕三大攻坚战谋划开展三北工程区造林绿化质量成效“回头看”工作。要完善评价指标体系，增设管护经营指标，把“三分造七分管”变成“三年造林七年成林”，彻底扭转“重造轻管”态势。要完善重点项目管理办法，坚持质为先，破解“重数量”“轻质量”难题。要探索新技术规程在评价面上造林、“双重”项目、国土绿化试点示范项目建设质量成效方面的应用，为山水林田湖草沙一体化保护和修复提供技术支撑。

(责编：杨曦、高雷)

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