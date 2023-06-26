今年快递业务量已达600亿件
2023年06月26日09:05 | 来源：光明日报
小字号
原标题：今年快递业务量已达600亿件
本报北京6月25日电（记者姚亚奇）国家邮政局监测数据显示，截至6月24日，今年我国快递业务量已达600亿件，比2019年达到600亿件提前了172天，比2022年提前了34天。
6月份以来，全国多个电商平台陆续启动年中促销活动，带动了快递业务量的新一轮增长。有数据显示，6月1日至6月18日电商大促期间，快递日均业务量突破4亿件，市场规模进一步扩增。
快递企业抓住发展机遇，大力提升数字化运营水平，优化中转和派送流程，加快运用全自动分拣、无人仓、无人车、无人机等设备和技术，既保障了电商大促又完成了产能升级。
在助力国内消费市场加快恢复的同时，快递企业持续完善境外枢纽、地面网络、海外仓布局，建设新型外贸物流网络体系，积极服务跨境消费市场。据不完全统计，截至目前，快递企业的海外仓布局已覆盖北美、欧洲、东南亚、中东和大洋洲等地区，并通过打通海外干线布局和末端配送，国际供应链网络触达世界各个国家和地区。
(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 农业农村部部署渔业安全工作 坚决防范重特大事故发生
- 人民网北京6月26日电 （记者王仁宏）6月25日，农业农村部召开渔业安全生产隐患排查整治推进视频会议，针对近期排查发现的渔业安全隐患突出问题，部署针对性工作举措。 会议要求，对钓具船、养殖船、专项捕捞船、远洋渔船等正在海上作业渔船，开展排查“回头看”，做好“三个核验”，核验安全检查、隐患整改、防范措施是否到位；对渔港安全监管突出抓好“三个加强”，加强港内动火作业监管、渔港消防设施维护和渔港日常巡查。…
- 评论
- 关注