原标题：今年快递业务量已达600亿件

本报北京6月25日电（记者姚亚奇）国家邮政局监测数据显示，截至6月24日，今年我国快递业务量已达600亿件，比2019年达到600亿件提前了172天，比2022年提前了34天。

6月份以来，全国多个电商平台陆续启动年中促销活动，带动了快递业务量的新一轮增长。有数据显示，6月1日至6月18日电商大促期间，快递日均业务量突破4亿件，市场规模进一步扩增。

快递企业抓住发展机遇，大力提升数字化运营水平，优化中转和派送流程，加快运用全自动分拣、无人仓、无人车、无人机等设备和技术，既保障了电商大促又完成了产能升级。

在助力国内消费市场加快恢复的同时，快递企业持续完善境外枢纽、地面网络、海外仓布局，建设新型外贸物流网络体系，积极服务跨境消费市场。据不完全统计，截至目前，快递企业的海外仓布局已覆盖北美、欧洲、东南亚、中东和大洋洲等地区，并通过打通海外干线布局和末端配送，国际供应链网络触达世界各个国家和地区。

(责编：杨曦、陈键)

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