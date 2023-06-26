刘菲 申峥峥

原标题：【光明时评】加快首都科技成果向现实生产力转化

日前，科技部等12部门制定的《深入贯彻落实习近平总书记重要批示精神 加快推动北京国际科技创新中心建设的工作方案》正式发布。

习近平总书记强调，要以重大科技创新为引领，加快科技创新成果向现实生产力转化。当前，落实好习近平总书记的重要指示精神，建强建优首都战略科技力量，有效服务国家重大战略需求，是一项重要的政治任务。不断提升首都科技创新转化应用支撑力、引领力和突破力，不断提升首都科技成果转化率，不断促进首都科技创新发展，提高科技对经济增长的贡献率，是首都科技发展的方向，也是实现首都科技与经济高质量互动发展的重要抓手和当务之急。

持续强化科技转移转化机制创新。经过长时间的探索与创新，在强化资金对科技成果转化的保障力度方面，北京取得了显著成果，积累了丰富经验。比如统筹社会资金和财政资金，着力健全科技创新投入体制机制，发挥北京证券交易所服务科技创新的功能和优势，设立并做强北京科技创新投资基金，吸引和集聚风险投资，拓展科技创新融资渠道，允许高等院校和科研机构科技创新成果以股权方式入股企业，支持企业进行无形资产抵押融资，缓解科研项目科研成果转化融资约束问题等，这些都是值得总结的经验和可以复制的举措。更重要的是，强化知识产权保护，打通创新成果许可、转让、证券化堵点，加强企业同政府部门、在京高等院校及其创新中心、技术交易所和评估机构等科技中介机构多方合作力度，形成良好的科技成果转化机制，推动研究成果实现产出最大化等。这些机制上的创新，为北京科技事业发展提供了先决条件。

健全战略科技人才吸引和培养机制，打造高水平战略技术人才高地。聚焦首都高质量发展需求，创新机制、广纳人才是促进首都科技事业发展的一项重要经验。比如，鼓励和支持在京增设国际科技组织，吸引外籍科学家、海外留学归国人才到在京学术组织任职工作，建立科学有效的人才服务体系和人才支撑体系，为聘用和培育一批科技项目管理人才提供基础。同时，进一步依托大学联盟、产教融合基地、特色研究院、新型研发中心等平台，加大力气促进科研成果转化。

增强技术转移国际交流协作。进一步发挥北京科技创新中心功能，依托国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区“两区”的优势，为国际创新资源开放合作平台“筑巢”“搭台”，是首都科技的重要职责。长久以来，吸引国际科技组织、行业联盟、外资研发机构、国际科技服务机构入驻北京，加强北京同世界各国科研机构在国际技术转移方面的合作，促进全球科技创新资源在京落地转化，均取得了显著成果。今后，还需加强布局海外独立的科学技术研究中心、海外研发中心和科学技术研究院的海外代表处和分支机构，加强本土技术转移人员、研究人员与国外交流。此外，办好用好中关村论坛，积极利用线上线下等方式开展国际会展、学术交流、科研成果展示等国际活动，这不仅有利于强化北京国际科创中心在全球的影响力，也有利于巩固国际科技协作关系。

（作者：刘菲、申峥峥，均系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经