原标题：坚定不移扩内需促消费

刚刚过去的端午假期，文旅消费市场亮点纷呈：文化和旅游部数据中心综合测算，国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按可比口径恢复至2019年同期的112.8%。当前，我国消费市场总体上延续恢复态势，必须坚定不移实施扩大内需战略，通过各种举措恢复和扩大消费。这不仅是实现高质量发展的必然选择，是实现全年经济发展预期目标的内在要求，更是推进中国式现代化的应有之义。

今年前5个月，我国社会消费品零售总额187636亿元，同比增长9.3%。但与此同时，居民消费能力和消费信心仍待提升，消费市场恢复基础还需巩固。面对总需求不足这个当前经济运行的突出问题，必须大力实施扩大内需战略，深入贯彻落实党中央决策部署，促进消费市场稳定恢复，从而充分发挥我国超大规模市场优势，采取更加有力的措施，使社会再生产实现良性循环。尤其应当看到的是，在深入推进中国式现代化的关键时期，消费日益成为拉动经济增长的基础性力量，恢复和扩大消费对于深入推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化都具有十分重要的意义。

恢复和扩大消费具备若干有利条件。14亿多人口蕴含巨大的消费需求，消费结构升级总体趋势也没有改变。今年以来对消费场景的限制大幅减少，服务消费、线下消费逐步恢复。同时，“互联网+”“数字+”等消费新模式快速发展，绿色消费、健康消费、文化消费较为活跃。

首先，多举措释放消费潜力，推进消费升级。消费是收入的函数，要多渠道增加城乡居民收入，建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费。通过合理增加消费信贷，支持住房改善、新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费，使消费潜力充分释放出来。

其次，培育新型消费，创新消费场景。加快新技术应用推广，以科技赋能引领新型消费发展。不仅需要加快补齐消费基础设施短板，推动城市商业基础设施升级，以县城为中心提高县域消费供给能力，加快建设数字化新型流通设施，同时也需要完善消费促进政策，强化消费者权益保护，优化扩大消费的相关税收制度，完善消费金融制度。

同时，积极发挥民营企业在恢复和扩大消费中的作用。民营企业一头托起市场供给，一头撑起消费能力，是提振消费、扩大内需的重要力量。发挥民营企业在促消费中的作用，特别要在优化营商环境、培育壮大经营主体上下功夫出实招，提高供给体系对需求升级的适配性，以高质量供给引领和创造新需求。同时，民营企业也需要在优化供给、创造需求上多探索，积极打造特色品牌，推动供需在更高水平上实现良性循环，促进消费市场繁荣。

我国经济韧性强、潜力大、活力足，最终消费占GDP的比重（消费率）与欧美发达国家相比，仍有很大提升空间。当前，我国居民消费正在向“从有到好”升级，牢牢把握持续扩大消费具有的诸多有利因素，我国消费增长态势将继续保持下去，也将为中国式现代化提供更大动力。（金观平）

(责编：曹淼、李源)

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