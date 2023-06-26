人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

经济日报：坚定不移扩内需促消费

2023年06月26日09:10 | 来源：经济日报
小字号

原标题：坚定不移扩内需促消费

　　刚刚过去的端午假期，文旅消费市场亮点纷呈：文化和旅游部数据中心综合测算，国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按可比口径恢复至2019年同期的112.8%。当前，我国消费市场总体上延续恢复态势，必须坚定不移实施扩大内需战略，通过各种举措恢复和扩大消费。这不仅是实现高质量发展的必然选择，是实现全年经济发展预期目标的内在要求，更是推进中国式现代化的应有之义。

　　今年前5个月，我国社会消费品零售总额187636亿元，同比增长9.3%。但与此同时，居民消费能力和消费信心仍待提升，消费市场恢复基础还需巩固。面对总需求不足这个当前经济运行的突出问题，必须大力实施扩大内需战略，深入贯彻落实党中央决策部署，促进消费市场稳定恢复，从而充分发挥我国超大规模市场优势，采取更加有力的措施，使社会再生产实现良性循环。尤其应当看到的是，在深入推进中国式现代化的关键时期，消费日益成为拉动经济增长的基础性力量，恢复和扩大消费对于深入推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化都具有十分重要的意义。

　　恢复和扩大消费具备若干有利条件。14亿多人口蕴含巨大的消费需求，消费结构升级总体趋势也没有改变。今年以来对消费场景的限制大幅减少，服务消费、线下消费逐步恢复。同时，“互联网+”“数字+”等消费新模式快速发展，绿色消费、健康消费、文化消费较为活跃。

　　首先，多举措释放消费潜力，推进消费升级。消费是收入的函数，要多渠道增加城乡居民收入，建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费。通过合理增加消费信贷，支持住房改善、新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费，使消费潜力充分释放出来。

　　其次，培育新型消费，创新消费场景。加快新技术应用推广，以科技赋能引领新型消费发展。不仅需要加快补齐消费基础设施短板，推动城市商业基础设施升级，以县城为中心提高县域消费供给能力，加快建设数字化新型流通设施，同时也需要完善消费促进政策，强化消费者权益保护，优化扩大消费的相关税收制度，完善消费金融制度。

　　同时，积极发挥民营企业在恢复和扩大消费中的作用。民营企业一头托起市场供给，一头撑起消费能力，是提振消费、扩大内需的重要力量。发挥民营企业在促消费中的作用，特别要在优化营商环境、培育壮大经营主体上下功夫出实招，提高供给体系对需求升级的适配性，以高质量供给引领和创造新需求。同时，民营企业也需要在优化供给、创造需求上多探索，积极打造特色品牌，推动供需在更高水平上实现良性循环，促进消费市场繁荣。

　　我国经济韧性强、潜力大、活力足，最终消费占GDP的比重（消费率）与欧美发达国家相比，仍有很大提升空间。当前，我国居民消费正在向“从有到好”升级，牢牢把握持续扩大消费具有的诸多有利因素，我国消费增长态势将继续保持下去，也将为中国式现代化提供更大动力。（金观平）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部部署渔业安全工作 坚决防范重特大事故发生
　　人民网北京6月26日电 （记者王仁宏）6月25日，农业农村部召开渔业安全生产隐患排查整治推进视频会议，针对近期排查发现的渔业安全隐患突出问题，部署针对性工作举措。 会议要求，对钓具船、养殖船、专项捕捞船、远洋渔船等正在海上作业渔船，开展排查“回头看”，做好“三个核验”，核验安全检查、隐患整改、防范措施是否到位；对渔港安全监管突出抓好“三个加强”，加强港内动火作业监管、渔港消防设施维护和渔港日常巡查。…
一图了解夏季达沃斯论坛的“前世今生”
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部