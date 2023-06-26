人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

俄研发控制复合材料性能的新方法

2023年06月26日09:22 | 来源：科技日报
小字号

　　科技日报讯 （记者董映璧）俄罗斯科研人员通过控制压力或调整化学反应器中的成分，研发出控制氮化物基复合材料性能的技术。这些复合材料广泛用于电子、航空和汽车工业。相关研究成果刊登在新一期《材料快报》杂志上。

　　获得氮化物基复合材料的最有前途的方法是自蔓延高温合成（SHS）——纳米铝粉与金属氧化物的混合物在空气中燃烧。这种方法由于其功耗低、处理时间短和成本低而具有广泛应用前景。

　　托木斯克理工大学自然科学系教授安德烈·莫斯托夫希科夫称，科研人员证明了通过SHS合成方法所获得的结晶产品的形态的可能性。通过控制压力或调整化学反应器中的成分，可控制SHS合成产品的成分。这是由于添加剂（及其在SHS合成时的反应产物）与磁场相互作用，在磁场作用下产生漂移而发生的，这导致反应产物以某种形式结晶。

　　研究人员认为，未来有可能通过向系统中引入少量添加剂并同时与物理场相互作用，获得给定形态的SHS合成产品。利用上述方法创造的晶体结构，最终所获得的材料可能具有额外的改进性能，如导热性提高、耐磨性改善、可燃性降低、磁性改善等。在复合材料成分中使用此类产品，将有助于提高现有材料的性能。

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部部署渔业安全工作 坚决防范重特大事故发生
　　人民网北京6月26日电 （记者王仁宏）6月25日，农业农村部召开渔业安全生产隐患排查整治推进视频会议，针对近期排查发现的渔业安全隐患突出问题，部署针对性工作举措。 会议要求，对钓具船、养殖船、专项捕捞船、远洋渔船等正在海上作业渔船，开展排查“回头看”，做好“三个核验”，核验安全检查、隐患整改、防范措施是否到位；对渔港安全监管突出抓好“三个加强”，加强港内动火作业监管、渔港消防设施维护和渔港日常巡查。…
一图了解夏季达沃斯论坛的“前世今生”
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部