科技日报讯 （记者董映璧）俄罗斯科研人员通过控制压力或调整化学反应器中的成分，研发出控制氮化物基复合材料性能的技术。这些复合材料广泛用于电子、航空和汽车工业。相关研究成果刊登在新一期《材料快报》杂志上。

获得氮化物基复合材料的最有前途的方法是自蔓延高温合成（SHS）——纳米铝粉与金属氧化物的混合物在空气中燃烧。这种方法由于其功耗低、处理时间短和成本低而具有广泛应用前景。

托木斯克理工大学自然科学系教授安德烈·莫斯托夫希科夫称，科研人员证明了通过SHS合成方法所获得的结晶产品的形态的可能性。通过控制压力或调整化学反应器中的成分，可控制SHS合成产品的成分。这是由于添加剂（及其在SHS合成时的反应产物）与磁场相互作用，在磁场作用下产生漂移而发生的，这导致反应产物以某种形式结晶。

研究人员认为，未来有可能通过向系统中引入少量添加剂并同时与物理场相互作用，获得给定形态的SHS合成产品。利用上述方法创造的晶体结构，最终所获得的材料可能具有额外的改进性能，如导热性提高、耐磨性改善、可燃性降低、磁性改善等。在复合材料成分中使用此类产品，将有助于提高现有材料的性能。

(责编：王仁宏、陈键)

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