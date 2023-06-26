6月25日，雅砻江两河口水电站水光互补一期项目——位于四川省甘孜藏族自治州雅江县柯拉乡的柯拉光伏电站并网发电，标志着全球最大、海拔最高的水光互补电站正式投产。该项目首次将全球“水光互补”项目规模提升至百万千瓦级，对服务我国“双碳”目标，优化国家能源结构，助力构建“清洁低碳 安全高效”的现代能源体系具有示范引领作用。

图为两河口水电站（6月22日摄，无人机照片）。

新华社记者 薛晨摄

(责编：王仁宏、陈键)

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