全球最大水光互补电站投产发电
2023年06月26日09:25 | 来源：科技日报
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6月25日，雅砻江两河口水电站水光互补一期项目——位于四川省甘孜藏族自治州雅江县柯拉乡的柯拉光伏电站并网发电，标志着全球最大、海拔最高的水光互补电站正式投产。该项目首次将全球“水光互补”项目规模提升至百万千瓦级，对服务我国“双碳”目标，优化国家能源结构，助力构建“清洁低碳 安全高效”的现代能源体系具有示范引领作用。
图为两河口水电站（6月22日摄，无人机照片）。
新华社记者 薛晨摄
(责编：王仁宏、陈键)
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