人民银行：5月债券市场共发行各类债券54561.6亿元
2023年06月26日09:45 | 来源：人民网
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人民网北京6月26日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年5月份金融市场运行情况显示，5月份，债券市场共发行各类债券54561.6亿元。
其中，国债发行7352.8亿元，地方政府债券发行7553.5亿元，金融债券发行9844.5亿元，公司信用类债券发行7962.7亿元，信贷资产支持证券发行253.0亿元，同业存单发行21207.9亿元。
截至5月末，债券市场托管余额为149.3万亿元。其中，银行间市场托管余额129.4万亿元，交易所市场托管余额19.9万亿元。分券种来看，国债托管余额25.7万亿元，地方政府债券托管余额37.3万亿元，金融债券托管余额36万亿元，公司信用类债券托管余额32万亿元，信贷资产支持证券托管余额2.3万亿元，同业存单托管余额14.4万亿元。商业银行柜台债券托管余额421.4亿元。
(责编：罗知之、高雷)
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